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ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018
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ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Не кава: науковці назвали популярний продукт харчування, який діє як наркотик

07:07, сьогодні 3113 Читать новость на русском
Сир викликає залежність
Сир викликає залежність / Фото з відкритих джерел

Американські науковці з’ясували, що сир має наркотичний ефект – виною цьому казеїн.

Про це пише Tech Times.

Як пояснили науковці, казеїн, який є у сирі та інших молочних продуктах, може впливати на опіоїдні рецептори мозку. Саме вони відповідають за залежності людини.

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Зокрема вони пояснили, що казеїн провокує виділення допаміну. Цей нейромедіатор знеболює і дарує людині почуття задоволення.

Теги: Здорове харчування LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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