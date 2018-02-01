Не кава: науковці назвали популярний продукт харчування, який діє як наркотик

Американські науковці з’ясували, що сир має наркотичний ефект – виною цьому казеїн.

Про це пише Tech Times.

Як пояснили науковці, казеїн, який є у сирі та інших молочних продуктах, може впливати на опіоїдні рецептори мозку. Саме вони відповідають за залежності людини.

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Зокрема вони пояснили, що казеїн провокує виділення допаміну. Цей нейромедіатор знеболює і дарує людині почуття задоволення.