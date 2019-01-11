Не лише 36,6°C: лікар назвала нормальну температуру тіла у дітей

Норми температури тіла дорослої людини та дитини відрізняються. Коли йде мова про нормальну температуру, то мається на увазі діапазон норми, а не сталу цифру.

Про це пише лікар, кандидат медичних наук Анна Левадна в Instagram.

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Температура тіла залежить від віку, статі, часу доби, рівня активності, емоційного навантаження, кількості одягу на дитині, умов навколишнього середовища, етнічної приналежності, фази менструального циклу і клінічних обставин (наприклад, імунного дефіциту, низки хвороб).

Важливо також розуміти, що норма температури тіла різна, залежно від частини тіла, де міряється температура.

Нормальною для дітей першого року життя вважається температура до 37,5 при вимірюванні під пахвою. З віком норма верхньої межі може поступово знижуватися.

Норми температури у дітей:

– у прямій кишці – від 36,6°C до 38°C.

– у роті – від 35.5°C до 37,5°C.

– під пахвою – від 34,7°C до 37,5°C.

– у вусі – від 35,8°C до 38°C.



Лікар назвала норми температури дітей, залежно від місця вимірювання

Високою температурою вважається більш як 38°C, проте вона залежить від віку, місця вимірювання, навколишнього середовища та інших чинників.

У дітей, які молодші двох років, коливається температура залежно від доби: зранку вона може бути нижчою, а ввечері вищою (пік припадає на 16:00 – 18:00 годину вечора). Протягом дня можливі коливання до 0,6°C.

Важливо оцінювати стан в цілому, самопочуття, апетит, умови навколишнього середовища, тощо. Діти легко перегріваються, батьки часто тепло їх одягають. Пам'ятайте про це, особливо, якщо бачите незначну температуру при нормальному самопочутті.

Лікар Анна Левадна “Не потрібно обстежувати або лікувати дітей з нормальною температурою тіла, якщо у них немає ніяких більше скарг. Не потрібно лікувати у них віруси (ЦМВ, вірус простого герпесу або вірус Епштейна — Барр”.

Якщо у дитини довго тримається температура вище 37,7 і ви не можете знайти причину, тоді варто звернутися до лікаря.

Лікар зазначила, що найкраще міряти температуру ззовні здорової дитини під час її нічного сну ближче до ранку у прохолодній кімнатній температурі (менше ніж 22°C).

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