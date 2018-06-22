Не міг терпіти біль кожного дня, – Джонні Депп відверто розповів про розлучення з Ембер Хьорд

Голлівудський актор Джонні Депп не легко сприйняв розлучення з Ембер Хьорд. Знаменитість почав писати мемуари, щоб впоратись зі стресом.

Вперше Джонні Депп вирішив відверто розповісти про своє скандальне розлучення з Ембер Хьорд. Несподіване зізнання він зробив в інтерв'ю видання Rolling Stone.

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"Моє падіння було настільки глибоким, наскільки взагалі це можливо. Я не міг терпіти біль кожен день", – зізнався Джонні Депп.



Джонні Депп та Ембер Хьорд

Щоб впоратись зі стресовою ситуацією та подолати розчарування, актор скористався словами психологів, які радять писати свої переживання на папері. Відтак Джонні Депп розпочав свої мемуари. Як і в персонажа "Ромового щоденника", де актор геніально зіграв головну роль, алкоголь став звичним напоєм на столі знаменитості.

Одного ранку налив собі горілки і друкував, поки сльози повністю не запаморочили погляд та перестав бачити сторінку. Я все намагався зрозуміти, чим заслужив все це, що зробив... Намагався бути добрим і допомагати всім, не брехати. Правда для мене важливіше всього,

– зазначив Джонні Депп.

Окрім цього, актор прокоментував заяви його фінансистів, які викрили "екстравагантний спосіб життя" Деппа та оприлюднили дані його витрат.

"Прикро говорити, що я витрачав 30 тисяч доларів на вино... Бо сума була більшою", – додав Джонні Депп.

Нагадаємо, Депп і Хьорд розлучились за трішки більше, ніж рік після одруження. Ембер заявила про постійне пияцтво та сварки. Актор, начебто, навіть бив її. Справа дійшла до суду, де вона у нього відсудила 7 мільйонів доларів. Чутки про зловживання алкоголем підтвердились, коли Джонні Депп прийшов напідпитку на прем'єру кінострічки.