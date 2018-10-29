Не можу я сказати, що Росія – агрессор, – екс-гравець збірної України з футболу

Півзахисник "Олімпіка" та екс-гравець збірної Олексій Гай розповів про свою реакцію на акцію ультрас команди.

Нагадаємо, що нещодавно Олексій Гай повернувся в Україну після гри за клуби з Азербайджану та Росії. 21 жовтня він провів свій перший матч за "Олімпік" – проти "Чорноморця". Вболівальники донецького клубу не надто привітно зустріли півзахисника – йому пригадали гру в Росії і, найімовірніше, відмову надягати футболку на підтримку української армії.

Читайте також: "Динамо" програє "Львову", "Карпати" громлять "Чорноморець": головні підсумки 13-го туру УПЛ

Вони обзивають мене сепаром, але де бачили мою агітацію про відділення Донецька або інші речі, які пов'язували б мене з сепаратистським значенням цього слова? Не думаю, що буду опускатися до того, щоб в суді оскаржити ці заяви. На паркані теж багато чого написано. Це ж не означає, що так є насправді. У них є своя точка зору. Якщо вони від цього щасливі, то це добре – я приношу людям щастя,

– заявив Гай в інтерв'ю Tribuna.com.

Також Олексій Гай розповів про ситуацію в Україні і своє ставлення до подій на Донбасі.

Як я можу сказати, що є війна, якщо офіційна позиція - АТО. Як же вам дипломатично відповісти... Я був в Росії і не побачив, що люди хочуть знищити Україну або подіяти, щоб у нас все було погано. Це я так все бачив і спілкувався з людьми. Можливо, я не з тими людьми спілкувався. На верху інші розмови і погляди. Не можу я сказати, що Росія – агресор. Свічку не тримав, як то кажуть. Хто, коли і що нам приніс, не бачив,

– підсумував екс-гравець збірної України.

Зазначимо, що Гай перейшов в "Олімпік" на правах вільного агента. Матч з "Чорноморцем" став для нього першим за 4 роки в УПЛ після гри в Азербайджані та Росії.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24