"Не оцінюйте мої вчинки": чоловік Ані Лорак заговорив після зради

Чоловік української співачки Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджіолу, якого напередодні папараці "спіймали" в нічному клубі Києва в обіймах іншої жінки Яни Беляєвої, вперше заговорив після зради дружині.

На своїй сторінці в Instagram у сторіз Мурат Налчаджіоглу опублікував картинку з цитатою, ніби коментуючи сімейну драму.

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"Не оцінюйте мої вчинки, думки і почуття, зі своєї точки зору. Ви не знаєте навіть половини того, що відбувається всередині мене", – заявив Налчаджіолу.



Скріншот з Instagram Мурата Налчаджіолу

Допис, поширений SUPER (@super.ru) 30 Лип 2018 р. о 1:20 PDT

Нещодавно Мурата помітили у Києві в караоке-клубі з незнайомою брюнеткою. Чоловік погладжував супутницю по стегні та ніжно обіймав за талію. Незнайомку звати Яна Бєляєва і з Налчаджіолу вони знайомі давно.



Як з’ясували ЗМІ, це були не перші походеньки чоловіка Ані Лорак. Так, джерела StarHit розповіли, що неодноразово бачили Мурата у компанії інших жінок, а також під дією заборонених препаратів. Крім того, знайомі співачки розповіли, що турок почав "гуляти" одразу після одруження, повідомляє видання KP.RU.



Зраду чоловіка Ані Лорак вирішив прокоментувати її батько Мирослав Куєк. Він розповів, що самого відео не бачив, однак вважає, що ЗМІ драматизують у цій ситуації і наголосив, що у них "все нормально".



Крім того, підтримали бізнесмена і працівники клубу, які знайомі з ним.