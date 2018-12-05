Не пенальті єдиним: Лунін здійснив декілька карколомних порятунків у Кубку Іспанії: відео

Український воротар іспанського "Леганеса" Андрій Лунін відзначився не тільки відбитим пенальті в останньому матчі своєї команди.

В 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти "Райо Вальєкано" гравець збірної України здійснив декілька справді якісних порятунків.

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Вдалі дії воротаря допомогли "Леганесу" перемогти "Райо Вальєкано" 1:0 та пройти в 1/8 фіналу.

Нагадаємо, що Андрій Лунін відбив пенальті. На 35-й хвилині зустрічі, коли рахунок був вже 1:0 на користь гостей, суддя призначив 11-метровий штрафний удар, до точки підійшов екс-гравець “Манчестер Юнайтед” Бебе. Він пробив по центру, Лунін не став стрибати в якийсь з кутів та впевнено відбив удар.