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      Не пенальті єдиним: Лунін здійснив декілька карколомних порятунків у Кубку Іспанії: відео

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      Андрій Лунін здійснив декілька порятунків у матчі "Леганесу"
      Андрій Лунін здійснив декілька порятунків у матчі "Леганесу" / twitter.com/cdleganes

      Український воротар іспанського "Леганеса" Андрій Лунін відзначився не тільки відбитим пенальті в останньому матчі своєї команди.

      В 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти "Райо Вальєкано" гравець збірної України здійснив декілька справді якісних порятунків.

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      Вдалі дії воротаря допомогли "Леганесу" перемогти "Райо Вальєкано" 1:0 та пройти в 1/8 фіналу.

      Нагадаємо, що Андрій Лунін відбив пенальтіНа 35-й хвилині зустрічі, коли рахунок був вже 1:0 на користь гостей, суддя призначив 11-метровий штрафний удар, до точки підійшов екс-гравець “Манчестер Юнайтед” Бебе. Він пробив по центру, Лунін не став стрибати в якийсь з кутів та впевнено відбив удар.

       

      Теги: Футбол Спорт Андрій Лунін
      Джерело: 24 Канал
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