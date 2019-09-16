Не розуміла, що відбувалося: у Рівному 12-річна дівчинка народила дитину

У Рівному 12-річна дівчинка без постійного місця проживання народила дитину. Дівчинка родом із Закарпаття та практично не говорить українською. Правоохоронці взялись за розслідування справи.

До перинатального центру вночі дівчинку привезла "швидка" зі сміттєзвалища, про це розповіла лікарка Обласного перинатального центру Вікторія Єнікеєва, передає "UA:Рівне".

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Разом із нею приїхала мама. Наразі вони перебувають у Рівному без місця проживання, однак родом із Закарпаття.

Привезли її о 2 годині ночі. Народила о 7:10 ранку природнім шляхом, без ускладнень. Дитина доношена, хлопчик вагою 3160 кг. Ні російською, ні українською вона практично не спілкується. Чергові лікарі мені сказали, що вона мало що розуміла, що з нею відбувалося, – зазначила лікарка.

У прес-службі поліції Рівненської області уточнили, що дівчинка проживає у селі Нове Закарпатської області. Правоохоронці розпочали досудове розслідування, за фактом статевих зносин із малолітньою. Наразі стан дівчинки нормальний.

Від початку року понад 30 дитейпостраждали від сексуального насилля. Ця цифра демонструє лише ті випадки, які надходять до поліції. Більшість злочинів так і залишаються в таємниці на вустах у дитини чи її сімейного оточення.

Верховна Рада 11 липня прийняла закон про посилення відповідальності за злочини щодо дітей, його 19 липня підписав вже тепер колишній спікер парламенту Парубій. Мовиться саме про той закон, де передбачена примусова хімічна кастрація та публічний реєстр педофілів. Однак Володимир Зеленський наклав на нього вето.





Домашнє насилля в Україні / Інфографіка 24 каналу