12:16
16 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: РПЦшноє вінішко by патріарх Кіріл. Путін врятує Євробачення
      Вєсті Кремля
      20:25, 14 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Баканова зловили на гарячому. Аваков хоче у відставку
      Вєсті.UA
      19:17, 14 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, 13 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ

      Не розуміла, що відбувалося: у Рівному 12-річна дівчинка народила дитину

      2196 Читать новость на русском
      У Рівному 12-річна дівчинка народила дитину, правоохоронці розслідують справу
      У Рівному 12-річна дівчинка народила дитину, правоохоронці розслідують справу / Ілюстративне фото

      У Рівному 12-річна дівчинка без постійного місця проживання народила дитину. Дівчинка родом із Закарпаття та практично не говорить українською. Правоохоронці взялись за розслідування справи.

      До перинатального центру вночі дівчинку привезла "швидка" зі сміттєзвалища, про це розповіла лікарка Обласного перинатального центру Вікторія Єнікеєва, передає "UA:Рівне".

      Жахлива історія: Зґвалтування дівчинки у Харкові: поліція заарештувала підозрюваного завдяки його однокласниці

      Разом із нею приїхала мама. Наразі вони перебувають у Рівному без місця проживання, однак родом із Закарпаття.

      Привезли її о 2 годині ночі. Народила о 7:10 ранку природнім шляхом, без ускладнень. Дитина доношена, хлопчик вагою 3160 кг. Ні російською, ні українською вона практично не спілкується. Чергові лікарі мені сказали, що вона мало що розуміла, що з нею відбувалося, – зазначила лікарка.

      У прес-службі поліції Рівненської області уточнили, що дівчинка проживає у селі Нове Закарпатської області. Правоохоронці розпочали досудове розслідування, за фактом статевих зносин із малолітньою. Наразі стан дівчинки нормальний.

      Від початку року понад 30 дитейпостраждали від сексуального насилля. Ця цифра демонструє лише ті випадки, які надходять до поліції. Більшість злочинів так і залишаються в таємниці на вустах у дитини чи її сімейного оточення.

      Верховна Рада 11 липня прийняла закон про посилення відповідальності за злочини щодо дітей, його 19 липня підписав вже тепер колишній спікер парламенту Парубій. Мовиться саме про той закон, де передбачена примусова хімічна кастрація та публічний реєстр педофілів. Однак Володимир Зеленський наклав на нього вето.
       

      Домашнє насилля в Україні
      Домашнє насилля в Україні / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Якщо Україна погодиться на формулу Штайнмайєра, то отримає бомбу швидкої дії, – ексрадник Путіна
      сьогодні
      5950
      Теги: Новини України Поліція Діти і неповнолітні Новини Здоров'я Рівне Новини Закарпаття Вагітність і пологи
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Самопожертвование ради языка и идентичности, или Что защищает Украину от судьбы Удмуртии
      сьогодні , 12:00 Самопожертвование ради языка и идентичности, или Что защищает Украину от судьбы Удмуртии
      Павло Казарін 92
      Вольові перемоги "Шахтаря" та "Карпат", "Динамо" програє "Десні": головні підсумки 7-го туру УПЛ
      сьогодні , 08:35 Вольові перемоги "Шахтаря" та "Карпат", "Динамо" програє "Десні": головні підсумки 7-го туру УПЛ
      Ігор Саджениця 827
      Головні новини 15 вересня: проєкт бюджету на 2020 рік та сутички на Марші рівності у Харкові
      сьогодні , 08:06 Головні новини 15 вересня: проєкт бюджету на 2020 рік та сутички на Марші рівності у Харкові
      2083
      Хто вороги США і на що українці витрачають гроші: блоги тижня
      15 вересня , 22:00 Хто вороги США і на що українці витрачають гроші: блоги тижня
      Блоги тижня 617
      Чи все так просто з обміном полоненими: детальний розбір
      15 вересня , 20:30 Чи все так просто з обміном полоненими: детальний розбір
      Віталій Дейнега 1989
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук