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      Не понимала, что происходило: в Ровно 12-летняя девочка родила ребенка

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      В Ровно 12-летняя девочка родила ребенка, правоохранители расследуют дело
      В Ровно 12-летняя девочка родила ребенка, правоохранители расследуют дело / Иллюстративное фото

      В Ровно 12-летняя девочка без постоянного места жительства родила ребенка. Девочка родом из Закарпатья и практически не говорит на украинском. Правоохранители взялись за расследование дела.

      В перинатальный центр ночью девочку привезла "скорая" со свалки, об этом рассказала врач Областного перинатального центра Виктория Еникеева, передает "UA: Ровно".

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      Вместе с ней приехала мама. Сейчас они находятся в Ровно без места жительства, однако родом из Закарпатья.

      Привезли ее в 2 часа ночи. Родила в 7:10 утра естественным путем, без осложнений. Ребенок доношенный мальчик весом 3160 кг. Ни на русском, ни на украинском она практически не общается. Дежурные врачи мне сказали, что она мало что понимала, что с ней происходило, – отметила врач.

      В пресс-службе полиции Ровненской области уточнили, что девочка проживает в селе Новое Закарпатской области. Правоохранители начали досудебное расследование, по факту полового сношения с малолетней. Сейчас состояние девочки нормальное.

      С начала года более 30 детей пострадали от сексуального насилия. Эта цифра демонстрирует лишь те случаи, которые поступают в полицию. Большинство преступлений так и остаются в тайне на устах у ребенка или его семейного окружения.

      Верховная Рада 11 июля приняла закон об усилении ответственности за преступления в отношении детей, его 19 июля подписал теперь уже бывший спикер парламента Парубий. Говорится именно о том законе, где предусмотрена принудительная химическая кастрация и публичный реестр педофилов. Однако Владимир Зеленский наложил на него вето.

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      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Новости Здоровье Беременность и роды Полиция Новости Закарпатья Ровно
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