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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Не всі повії, – акторка Ірма Вітовська про колег, які знімаються в російськомовному кіно

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Ірма Вітовська висловилась про колег, які знімаються у російськомовному кіно
Ірма Вітовська висловилась про колег, які знімаються у російськомовному кіно / Фото з відкритих джерел

Відома українська актриса Ірма Вітовська закликала своїх колег відмовитися від російськомовних проектів, поки на Донбасі триває війна, проте не звинувачує їх за такий вибір.

Таку заяву вона зробила в інтерв'ю "Укрінформу".

"Я свій остаточний вибір на мовному питанні зробила після Іловайська. І поки ця війна триває, особисто для мене є неприйнятним працювати в російськомовному сегменті, коли люди платять за Україну життям. Серед тих хлопців, які воюють, дуже багато російськомовних, але я не думаю, що вони в перспективі не бачать Україну українською", – наголосила Вітовська.

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За словами актриси, вона не звинувачує колег, які через певні обставини знімаються у російськомовних стрічках.

"Актори є рупором, голосом цієї держави, а голос України – українська, тому це наш фронт. Я сказала колегам про свою позицію, хоча я нікого не звинувачую, я розумію, що зараз важко знайти роботу, щоб протриматися і забезпечити дітей, хворих батьків, знімати квартири. Вони ламаються і йдуть зніматися російською мовою", – розповіла вона.

Ірма Вітовська підкреслила, що акторам, які їздять в Росію, взагалі немає ніякого виправдання.

А ось ті, хто тут знімається в російськомовному теле-кінопродукті, навіть в українському, як ми говоримо – "зроблено в Україні"... Ми ж бачимо, як наклеюються номера на машини, як переодягається форма, ці фільми все одно продаються в Росію. Ось по відношенню до цих акторів я не можу сказати – ви всі повії, але мені це болить, бо, по суті, тримати оборону на даний момент одиницям дуже важко,
– пояснила вона.

Акторка вважає, що якби 50-70 топових артистів відмовилися від подібних зйомок, "через півроку ми б побачили, як руйнується ця історія".

Окрім того, вона наголосила, що поки триває війна на Донбасі, не буде брати участі в російськомовних проектах.

"Я така нарвана, що можу в Макдональдсі працювати, ось вам хрест. Тому я пішла робити свої театральні проекти через те, що зрозуміла – я не нагнусь ніколи. Поки ця війна триває, я буду стояти на цьому, це мій фронт", – сказала Вітовська.

Хто така Ірма Вітовська? Справжнє ім'я – Ірина Григорівна Вітовська. Сучасна українська акторка театру та кіно, продюсерка, громадська діячка; працює у Молодому театрі (з 1998), відома за роллю Лесі у серіалі "Леся+Рома" (2005-2007). Ведуча розважальних шоу на українському телебаченні. Заслужена артистка України (2016). Після російської збройної агресії проти України Ірма Вітовська відмовилася від співпраці з російськими кіновиробниками.

Теги: Новини України Війна на Донбасі LifeStyle мовне питання Кіно Російські гастролери
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 березня
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