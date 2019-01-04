Не втікав, але бороду поголив: аргументи сторін у справі вбивства співробітника УДО

Від 7 до 15 років в'язниці загрожує боксерові Петру Очеретяному, якого підозрюють у вбивстві співробітника Управління державної охорони. Про підозру спортсмену уже оголосили, суд обрав йому запобіжний захід: два місяці під вартою з можливістю вийти під заставу у 600 тисяч гривень.

Про це у прямому ефірі розповів журналіст 24 каналу.

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За його словами, підозрюваний стверджував, що конфлікт розгорівся через, начебто, спробу постраждалого наїхати на собаку, з якою гуляв Очеретяний. А після того, як боксер зробив водію зауваження, той намагався витягти зброю. Удар лівою рукою, якого завдав боксер, спричинив смерть постраждалого.

З метою самозахисту завдав йому удару. А перед цим його рука потягнулася до мене. Я не мав жодного злого умислу пошкодити його здоров'ю,

– заявив Очеретяний на суді.

Прокурори у своїх звинуваченнях стверджують, що Очеретяний намагався втекти, і навіть змінив зовнішність, зголивши бороду. Адвокати не заперечують, але запевняють, що чоловік мав на це право. Окрім того, потім він добровільно пішов до слідчих органів.

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