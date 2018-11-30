Не з партнером: з ким найкраще спати

Дослідження американських вчених з департаменту поведінки тварин, екології та охорони природи Коледжу Канізіус виявило, що якість сну у жінки підвищується тоді, коли вона спить з собакою.

Про це пише портал Taylor and Francis Online.

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В експерименті взяли участь близько 900 жінок зі США. Половина учасниць зазначила, що ділять ліжко хоча б з однією собакою, 31% – сплять з хоча б з одним котом, а 57% – з партнером або партнеркою.

Професорка Крісті Гоффман зазначає, що жінки, які сплять з собаками. Мають міцніший сон, ніж, якби вони спали з партнером чи котами.

Все тому, що такі тварини не заважають сну, натомість сон з собаками ними пов’язують з відчуттям комфорту і безпеки.

Дослідження також показало, що власниці собак лягають спати швидше і встають раніше за тих, хто має котів.

Та вчені зазначають, що сон з собакою може розв'язати проблеми зі сном. Також необхідно врахувати індивідуальні особливості собак, адже деякі з них можуть хропіти уві сні.



Вчені радять жінкам спати з собакою

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