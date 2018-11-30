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      Не з партнером: з ким найкраще спати

      1810 Читать новость на русском
      Вчені радять жінкам спати з собакою
      Вчені радять жінкам спати з собакою / thehonestkitchen.com

      Дослідження американських вчених з департаменту поведінки тварин, екології та охорони природи Коледжу Канізіус виявило, що якість сну у жінки підвищується тоді, коли вона спить з собакою.

      Про це пише портал Taylor and Francis Online.

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      В експерименті взяли участь близько 900 жінок зі США. Половина учасниць зазначила, що ділять ліжко хоча б з однією собакою, 31% – сплять з хоча б з одним котом, а 57% – з партнером або партнеркою.

      Професорка Крісті Гоффман зазначає, що жінки, які сплять з собаками. Мають міцніший сон, ніж, якби вони спали з партнером чи котами.

      via GIPHY

      Все тому, що такі тварини не заважають сну, натомість сон з собаками ними пов’язують з відчуттям комфорту і безпеки.
      Дослідження також показало, що власниці собак лягають спати швидше і встають раніше за тих, хто має котів.

      Та вчені зазначають, що сон з собакою може розв'язати проблеми зі сном. Також необхідно врахувати індивідуальні особливості собак, адже деякі з них можуть хропіти уві сні.

      Вчені радять жінкам спати з собакою
      Вчені радять жінкам спати з собакою

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я Жіноче здоров’я
      Джерело: 24 Канал
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