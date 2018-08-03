Не зґвалтування, а кохання: Гарві Вайнштейн надасть докази суду своєї невинності у секс-скандалі

Скандальний кінопродюсер Гарві Вайнштейн, якого декілька жінок звинувачують у сексуальних домаганнях та зґвалтуванні, не визнає себе винним у секс скандалі і намагається виправдатися.

Так, адвокати Вайнштейна мають намір оприлюднити переписку кінопродюсера з ймовірною його жертвою. Про це повідомляє видання TMZ.

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Зазначається, що у переписці, яка відбувалася після зґвалтування, нараховується 40 повідомлень. У ній йдеться, що нібито жінка зізнавалася у прихильності і коханні до Вайнштейна. Це доводить, що сексуальний акт між ними стався за обопільною згодою.

Однак продюсер наголосив, що не буде розкривати ім'я жінки, з якою листувався.

Зауважимо, що переписка відбувалася з його робочої пошти The Weinstein Company, а не з особистої. Раніше суд не дозволяв Вайнштейну скористатися цим доказом.



Гарві Вайнштейн і його жертви сексуальних домагань

Нагадаємо, що Вайнштейна затримали у п'ятницю, 25 травня, через звинувачення в згвалтуванні однієї жінки та примушуванні іншої до орального сексу. За даними ЗМІ, арешт, ймовірно, пов'язаний зі звинуваченнями актриси Лючії Еванс, яка розповіла про домагання Вайнштейна в інтерв'ю газеті New York Times восени минулого року.



9 липня в Нью-Йорку відбувся суд над Гарві Вайнштейном щодо справи, в якій продюсера звинувачувала у згвалтуванні третя жінка, ім’я якої не називають. Під час судового засідання Гарві Вайнштен вкотре відмовився визнавати себе винним в скоєнні ще одного сексуального злочину. В результаті слухання було винесено рішення судді звільнити Гарві під заставу 1 мільйон доларів.