У Росії знову заскиглили про "переговори". На тлі колосальних втрат країни-терористки Васілій Небензя почав нити, що Москва "готова" до переговорів. Сергій Кислиця ефектно відповів.

На концерт до Кобзона поїхали вже 114 660 російських окупантів. На фоні розгромного програшу на всіх фронтах у Росії заскиглили про переговори. Для цього випустили Васілія Небензю – постпреда Росії в ООН.

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Небензя заявив, що офіційна Москва готова до досягнення цілей у ході переговорів або військових дій. Водночас єдине, що чекає Росію, – це відповідальність за свої злочини.

Кислиця ефектно потролив Росію

Сергій Кислиця – постпред України при ООН – заявив, що демагогія, як у водоростей може створювати "середовище все більшої демагогії". Росія – це водорості Радбезу ООН.

Ми не дозволимо російським водоростям витіснити інших у залі,

– наголосив Кислиця.

Небензя боїться заяв Кислиці

На дипломатичній арені Росія зазнає нищівних поразок. Кислиця регулярно "розносить" Небензю у Радбезі ООН. Перед виступом постпреда України при ООН російський "дипломат" втік з залу.

Сам же Небензя регулярно повторює кремлівські методички й робить маразматичні заяви.