Небезпечна провокація: у Криму окупанти оголосили про збір "гумдопомоги"

Російські окупанти оголосили, що начебто збирають "гумдопомогу" для жителів південних областей України. Це може бути небезпечною провокацією.

Цинізм росіян не знає меж. Тепер окупанти лицемірно вирішили "рятувати" українців, яких самі ж вбивають.

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У Криму окупанти оголосили про збір "гумдопомоги"

Центр протидії дезінформації при Раді з нацбезпеки й оборони України попереджає про початок чергової інформаційної кампанії окупанта.

Російська пропаганда поширює інформацію про збір гуманітарної допомоги в Криму для українських громадян на Півдні України,

– зазначили у центрі.

Так звана "гуманітарна допомога" нібито має надходити на територію Херсонської області.

Місцевих жителів закликають не довіряти повідомленням окупантів. Адже це може бути небезпечною провокацією. В області працюють представники Червоного Хреста, які є єдиними уповноваженими роздавати гуманітарну допомогу населенню.

Окрім цього, у Херсоні також працює низка продовольчих магазинів, зі списком яких можна ознайомитись на ресурсах Херсонської міської ради та на місцевих телеграм-каналах.

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