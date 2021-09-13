Небезпечніший за медуз: в Азовському морі почав активно розмножуватися хижак

Вчені зафіксували в Азовському морі активне розмноження хижого черевоного молюска – рапана. Його нашестя може нести серйозні ризики.

Директор Приазовського національного парку Дмитро Воловик пояснив, що хижі рапани сильно шкодять Азовському морю, адже у ньому нема природних ворогів відповідного молюска – морських зірочок. Саме через це розмноження триватиме швидко.

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В Азовському морі може скоротитись кількість мідій

Водночас у морі, за інформацією експерта, різко скорочуватиметься кількість мідій – рапани ними харчуються. Популяція рапанів збільшується такими ж обсягами, як це відбувається з медузами.

Директор Приазовського національного парку зазначив, що медузи з'являються періодично, проте рапани можуть через кілька років привести до катастрофи.

На зиму (медузи – 24 канал) вимерзають, а рапани зимують. Думаю, що через кілька років Азовське море зіткнеться саме з проблемою їх навали, якщо не розвинути промисловий вилов,

– додав Дмитро Воловик.

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Нашестя медуз в Азовському морі: коротко