Заборонити чи дозволити: чим небезпечний Telegram та що сталося з українськими чат-ботами

Месенджер Telegram, створений російським бізнесменом Павлом Дуровим, і під час великої війни залишається одним з найпопулярніших в Україні. Попри зв'язок з Росією, його використовують для офіційної комунікації державні органи та Сили оборони, там швидко публікують новини та оголошують збори коштів. Більш того, в телеграмі існують офіційні чат-боти, через які жителі тимчасово окупованих територій України можуть повідомляти про пересування ворожих сил.

Нещодавно зручність Telegram для українців ненадовго похитнулася. Спочатку Павло Дуров заявив про обмеження для українських користувачів, а потім у месенджері заблокували офіційні чат-боти ГУР, СБУ та Мінцифри. Щоправда, їх швидко розблокували.

Чим важливий та водночас небезпечний Telegram для українців, чи є альтернатива та як хочуть обмежити месенджер – читайте в матеріалі 24 Каналу.

З чого все починалося – як Telegram став популярним в Україні

Популярність Telegram в Україні різко зросла під час повномасштабного вторгнення. За даними проєкту Kantar CMeter, у перші місяці вторгнення час користування застосунком збільшився у вісім разів – від 5 до 40 хвилин на день. Цьому посприяли як новинні канали, так і офіційні канали міністерств, держорганів та ЗСУ, які інформували про ситуацію у країні. Окрім цього, з'явилися чат-боти спецслужб, які збирають дані про переміщення ворожих військ і техніки Україною, а також канали, що інформують про повітряні тривоги та їхні причини.

Telegram запустив у 2013 році Павло Дуров – засновник російської соцмережі "Вконтакте". Велику популярність застосунок має і в Росії, де ним так само користуються державні відомства для інформування та пропаганди.

Станом на вересень 2023 року Telegram у світі користувалися понад 800 мільйонів людей.



Telegram / Фото Dimitri Karastelev, Unsplash

Які вкиди бувають в анонімних каналів

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Окрім дійсно корисної інформації, Telegram є притулком для безлічі анонімних каналів, які розповсюджують як неперевірену, так і відверто шкідливу інформацію на користь ворога. Це російські пропагандистські канали "Легитимный", "Резидент", анонімні новинні канали "Труха️ Україна", "Україна Online" та "Всевидящее ОКО" тощо. Про подібні фейкові новини, які з'являються на телеграм-каналах, регулярно повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП. Серед їхніх останніх "вкидів":

"Бійці ЗСУ готові покинути позиції і йти на Київ";

"У Києві побили школяра за перегляд мультика російською мовою";

"У школах України почали примусово збирати гроші на ЗСУ";

"На харківській телевежі могли бути системи наведення вогню".

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Анонімні новинні канали мають мільйонну аудиторію та не дотримуються стандартів медіа – перевірки інформації, посилань, достовірності. Вони можуть мімікрувати під відомі медіа (як приклад – канал, що мімікрує під одеське видання "Думська" та поширює фейки), свідомо емоційно подавати інформацію, провокуючи певні настрої.

Як Telegram заблокував українські чат-боти

Наприкінці квітня Павло Дуров у своєму англомовному каналі написав, що Telegram дотримується політики блокування облікових записів та ботів, "які збирають координати для цільових ударів або публікують особисту інформацію із закликами до насильства".

Щодо загальних каналів новин/пропаганди, то ми отримуємо офіційні листи від Apple, які вказують на те, що певних змін тут не можна уникнути, принаймні для користувачів, які отримують доступ до Telegram на iPhone з українських SIM-карт. Щоб залишатися доступним для своїх користувачів, Telegram повинен розглядати запити, що надходять з App Store,

– зазначив Дуров.

Невдовзі після цього Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Telegram заблокував "Бот розвідки". Розвідники закликали не надсилати жодних персональних даних ботам зі схожими назвами, які створює ворог. Також заблокували чат-боти СБУ та Мінцифри "єВорог".

Що таке чат-бот?

Це акаунт в Telegram, який через форму діалогу ставить питання та допомагає поділитися даними. Українські держоргани та спецслужби користуються такими ботами для збору інформації про ворожі війська, зокрема, на тимчасово окупованих територіях. Там це один з небагатьох безпечних способів зв'язатися з українськими Силами оборони – через них надсилають десятки тисяч повідомлень про дії військ Росії та колаборантів, розташування особового складу та озброєнь.

Чат-боти мають як офіційні відомства – Мінцифра, ГУР, СБУ тощо, так і незалежні канали, наприклад "Николаевский Ванек". Цей акаунт повідомляє про загрози від російських військ та дає змогу через чат-бот повідомляти про розташування росіян на тимчасово окупованих територіях. За словами "Ванька", за тиждень він отримував до 1000 повідомлень через чат-бот.

А за два роки роботи чат-бота "єВорог" українці понад 570 000 разів повідомили про опорні пункти росіян, склади з боєприпасами та техніку. Нещодавно через "єВорог" шукали розташування комплексу "Бастіон" в Криму, який запускає гіперзвукові ракети "Циркон".

Невдовзі боти все ж розблокували. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП відмовилися прокоментувати 24 Каналу те, як саме розблокували чат-боти, зазначаючи, що це інформація для службового користування та розголошенню не підлягає. 24 Канал надіслав запит до Telegram, але на момент публікації матеріалу не отримав відповідь.

Водночас у коментарі Reuters неназваний представник Telegram сказав, що боти були "тимчасово вимкнені через помилкове спрацьовування, але потім були відновлені", не надавши додаткових деталей.

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Чим небезпечна взаємодія через Telegram

Історію блокування та розблокування Telegram має і в Росії. Після теракту у петербурзькому метро у 2017 році ФСБ вимагала у Павла Дурова ключі шифрування до листування підозрюваних у здійсненні теракту. У квітні 2018 року Роскомнагляд постановив заблокувати застосунок, але заходи виявилися неефективними. Відтоді месенджер продовжує працювати у країні-агресорці, а Дуров, за словами російських чиновників, знайшов "компроміс з ФСБ". Водночас офіційно Telegram стверджує, що у 2014 році Дуров залишив Росію та живе в Дубаї.

Українській владі, зокрема і через залучення платформи Apple, вдалося знайти рішення щодо блокування російської пропаганди в Telegram, стверджує нардеп Ярослав Юрчишин, голова Комітету ВР з питань свободи слова.

Звісно, це не сподобалося ФСБ і вони нагнули Дурова заблокувати те, що пов'язане з Україною. Перш за все з військовими діями. Логічно очікуючи, що частина суспільства сприйме це не як атаку з боку російських спецслужб, а за принципом "не варто було критикувати". Дуже легко прораховується,

– пише Юрчишин.

Депутат пропонує користуватися іншими способами для повідомлення важливої інформації в надійних мережах, а не "каналом ФСБ". Зокрема це офіційні канали ГУР:

пошта gur_official@proton.me,

Signal: +38 096 945 53 41,

WhatsApp: +38 096 945 53 41.

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В Україні хочуть регулювати Telegram та інші "платформи спільного доступу до інформації". 25 березня депутати в Раді зареєстрували законопроєкт , що пропонує прирівняти ці платформи до медіа, зобов'язати їх мати представництво для комунікації в Україні чи країні ЄС, розкривати структуру власності та джерела фінансування.У разі недотримання вимог платформу заборонять використовувати органам державної влади та місцевого самоврядування, фінансовим структурам, але не Силам безпеки та оборони.

До збору інформації про ворога потрібно використовувати всі засоби, зокрема й ті, які створив ворог. Тому розблоковувати чат-боти точно треба і використовувати доти, доки ми не розвинули рівнозначну альтернативу. ГУР та СБУ наголосили, що інформація, яка передається ними, захищена. Хоча я особисто для передачі інформації чутливого змісту не радив би використовувати телеграм, оскільки є безліч альтернатив,

– розповів Юрчишин у коментарі 24 Каналу.

Водночас у Нацраді з питань телебачення та радіомовлення закликали припинити офіційну державну комунікацію у Telegram.

"Хоча Telegram і є дуже зручною формою комунікації, але офіційні особи та офіційні державні організації повинні бути поза Telegram, і треба цю заборону негайно запроваджувати", – заявила очільниця Нацради Ольга Герасим'юк в ефірі телемарафону. На її думку, що стосується дій розвідки в месенджері, то це "вирішувати їм". Герасим'юк назвала Telegram "лише одним з механізмів отримання інформації".

Держава старається зробити все, щоб налагодити контакти з цифровими платформами, і офіційну комунікацію потроху треба переводити до інших месенджерів, зазначила очільниця Нацради. За її словами, орган уже працює з європейськими партнерами для внесення Telegram у перелік великих цифрових платформ, які підлягають регуляції та можуть бути оштрафованими у випадках порушення законодавства.

Інколи Telegram-канали блокують і за запитом України. У березні 2024 року кіберполіція Закарпаття заблокувала канал, який жахав учнів терактами у навчальних закладах Мукачева. Для встановлення власника каналу кіберполіція надіслала запит до іноземного провайдера. А у березні 2023-го СБУ заблокувала 26 телеграм-каналів, які повідомляли про місця вручення повісток в Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Львівській та Одеській областях. Власникам каналів загрожує до 10 років ув’язнення.

Одна з альтернатив Telegram – месенджер WhatsApp від компанії Meta, який також має функцію каналів з 2023 року. У месенджері є канали президента Володимира Зеленського, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, ГУР, Повітряних Сил, а також низки медіа, включно із 24 Каналом. Однак користування продуктами Meta впирається у жорсткі та не завжди комфортні для українського користувача правила компанії.

Ситуація з Мета достатньо динамічна. Ми маємо уповноважений департамент, який працює з контентом щодо України. Блокування сторінок, пов'язаних з "Азовом", припинилося, хоча окремі випадки блокування контенту, пов'язаного з війною, ще є. Мета залучила фактчекінгові організації на зразок StopFake для ручного модерування інформації. Звісно, ще є багато питань, але у випадку з Мета ми розуміємо з ким спілкуємося і як працювати. Цього всього немає в комунікації з Telegram,

– пояснив Ярослав Юрчишин 24 Каналу.



WhatsApp / Фото Asterfolio / Unsplash

Якою б не була платформа – російський Telegram чи американський WhatsApp, користувачам слід обережно передавати чутливі дані та робити це лише у взаємодії з офіційними чат-ботами, а не ворожими фейками. Так само і з новинами: споживати варто лише контент від офіційних українських медіа та державних органів і Сил оборони, ігноруючи анонімні та ворожі канали.