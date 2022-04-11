Небезпека залишається: в ОВА наголосили, що Київ повинен бути готовим до оборони

У Київській міській військовій адміністрації наголосили, що попри "відведення" російських військ, небезпека для столиці залишається.

Генерал-майор Микола Жирнов попередив, що кияни повинні дотримуватися заходів безпеки до завершення бойових дій на території України.

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Киян просять слідкувати за оновленнями

Враховуючи, що Київ залишається політичним та економічним центром України, все більше людей повертається в місто. Столиця оживає, тим часом Київська військова адміністрація вживає заходів для того, щоб покращити рух містом.

Сьогодні місто розглядає такі питання як:

збільшення автобусних, трамвайних та тролейбусних маршрутів,

функціонування метро,

відкриття мостів для руху.

Все це повинно запрацювати, не перешкоджаючи системі оборони. У адміністрації просять слідкувати за оновленнями, щоб залишатися в курсі останніх новин в місті.

Зазначимо, що раніше Київська міська адміністрація попередила про небезпеку передчасного повернення до столиці. Влада розповіла, що цивільне та незахищене населення у місті часто стає додатковим викликом для військових.

Особлива небезпека стосується тих, хто планує повертатися в область. Влада попереджає – лише за один тиждень тут знешкодили 11 тисяч ворожих боєприпасів.

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