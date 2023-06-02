У небі – дошки від балкона: Київ накрила масшабна негода – моторошні кадри
Київ 2 червня накрила масштабна гроза. Зірвався вітер, вулиці спорожніли. У деяких районах вже вимкнули світло. Громадський транспорт затримується.
У ДТЕК вже заявили про вимкнення світла у 3 районах. Мовиться про Подільський, Святошинський та Оболонський.
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Окрім того, повідомляють, що до вечора погодна ситуація лише ускладниться.
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На деяких кадрах можна зауважити, як вітер несе над містом дошки від балкона.
Дошки у небі Києва / Скриншоти з відео
У Києві затримується громадський транспорт
Через негоду вже стало відомо, що в українській столиці затримується громадський транспорт. Мовиться про трамваї та тролейбуси. Причина – падіння дерев. Спеціалісти вже виїхали на місце інциденту.
Людей закликають бути обережними та не виходити з дому без потреби.Важливо! Станом на 2 червня штормове попередження оголосили у низці областей України