У небі над Києвом збили 29 "Шахедів": скільки дронів влучили в ціль

Вночі 30 травня окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Захисники зуміли знищити 29 російських безпілотників.

У ніч на 30 травня Росія випустила по Україні більш ніж 30 БпЛА. Більшість із них було збито, проте, на жаль, декілька влучили в ціль.

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Окупанти запустили по Києву 31 дрон-камікадзе

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що вночі росіяни запустили по Україні 31 дрон-камікадзе "Shahed-136/131". Наші захисники знищили 29 з них. Більшість БпЛА було знищено на підступах до столиці. Але, на жаль, 2 ворожих безпілотники "прошмигнули".

Загалом із півночі та півдня зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 29 ударних БпЛА. Майже усі дрони уражені на підступах до столиці та у небі Києва,

– мовиться у повідомленні.

Командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук закликав людей бути обережними під час повітряних тривог. Адже, навіть у випадку збивання ворожих цілей, на жаль, їхні уламки все одно падають вниз.

Усе, що знищується в небі, на жаль, летить до землі й приносить страждання людям! Бережіть себе та своїх рідних, а ми й надалі битимемо окупанта і в небі, і на землі!,

– сказав Олещук.

1 людина загинула: щ о відомо про наслідки ворожої атаки

У поліції повідомили, що станом на ранок є понад 50 повідомлень від громадян про пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів і автівок. На жаль, є 4 потерпілих від осколкових поранень.

У КМВА раніше повідомили, що у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа в багатоповерхівці. На жаль, одна людина загинула.

Також у різних районах Києва уламками пошкодило припарковані автомобілі, приватний будинок. У Святошинському районі уламки впали на територію одного з підприємств.

Це була вісімнадцята масована атака російських терористів за травень на Київ.