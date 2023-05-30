У небі над Києвом збили 29 "Шахедів": скільки дронів влучили в ціль
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Вночі 30 травня окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Захисники зуміли знищити 29 російських безпілотників.
У ніч на 30 травня Росія випустила по Україні більш ніж 30 БпЛА. Більшість із них було збито, проте, на жаль, декілька влучили в ціль.
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Окупанти запустили по Києву 31 дрон-камікадзе
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що вночі росіяни запустили по Україні 31 дрон-камікадзе "Shahed-136/131". Наші захисники знищили 29 з них. Більшість БпЛА було знищено на підступах до столиці. Але, на жаль, 2 ворожих безпілотники "прошмигнули".
Загалом із півночі та півдня зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 29 ударних БпЛА. Майже усі дрони уражені на підступах до столиці та у небі Києва,
– мовиться у повідомленні.
Командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук закликав людей бути обережними під час повітряних тривог. Адже, навіть у випадку збивання ворожих цілей, на жаль, їхні уламки все одно падають вниз.
Усе, що знищується в небі, на жаль, летить до землі й приносить страждання людям! Бережіть себе та своїх рідних, а ми й надалі битимемо окупанта і в небі, і на землі!,
– сказав Олещук.
1 людина загинула: що відомо про наслідки ворожої атаки
- У поліції повідомили, що станом на ранок є понад 50 повідомлень від громадян про пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів і автівок. На жаль, є 4 потерпілих від осколкових поранень.
- У КМВА раніше повідомили, що у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа в багатоповерхівці. На жаль, одна людина загинула.
- Також у різних районах Києва уламками пошкодило припарковані автомобілі, приватний будинок. У Святошинському районі уламки впали на територію одного з підприємств.