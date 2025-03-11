Росія підняла Ту-160: монітори повідомили про загрозу пусків ракет

Увечері 11 березня стало відомо, що російський Ту-160 перебуває на пускових рубежах. У мережі попередили про загрозу ракетного обстрілу.

Незадовго до 21:00 моніторингові канали почали писати про активність російського Ту-160 у районі "Енгельса", передає 24 Канал.

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Що відомо

За даними моніторів, був виліт Ту-160 з "Енгельса", він здійснив маневр пуску Х-101. Однак це може бути не бойовий виліт, а тренування.

Якщо пуски реальні, то ракети опиняться у повітряному просторі України в період 21:00 – 21:30.