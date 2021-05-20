Небойова втрата: в ООС загинув військовий з Хмельницької області

У районі Операції об'єднаних сил 17 травня помер військовий Сергій Остапчук. Боєць був родом зі Староконстянтинівщини Хмельницької області.

У коментарі 24 каналу в пресслужбі ООС розповіли, що 17 травня бойових втрат не було. Однак точну причину смерті військового наразі не називають.

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Що відомо про померлого

Остапчук служив у військовій частині А1556, був прапорщиком. Чоловік з 1976 року народження.

У березні 2015 року Остапчук пішов воювати добровольцем, з березня 2019 року став на військову службу за контрактом.

У бійця залишилися мати та двоє дітей.

Коли прощатимуться з військовим

Прощання із померлим відбудеться 20 травня о 10:00 в гарнізонному будинку офіцерів.

Скільки військових загинуло на Донбасі

На Донбасі з липня 2020 року діяло перемир'я, однак бойовики постійно зривають його, прицільно обстрілюючи позиції українських військових. Тому Україна продовжує зазнавати бойових втрат.

Від початку 2021 року на Донбасі загинуло щонайменше 43 військових.

У 2020 році на Донбасі загинуло щонайменше 75 військових. Однак були ще й небойові втрати.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.