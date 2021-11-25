Недоблогер Рабінович: як через дурість нардеп підставив Киву та підкинув роботу НАЗК

Вадим Рабінович надав "ведмежу послугу" розслідувачам, коли показав незадекларований будинок Іллі Киви під Києвом. Тепер у правоохоронців може з'явитись ще одна справа для нардепа від партії "Опозиційна платформа – За життя".

У народного депутата старої школи Вадима Рабіновича жодним чином не вдається слідувати модним тенденціям і бути блогером. Спершу він намагається брутально висловитись, аби захистити свого однопартійця, але виходить тільки випадково образити колегу.

До теми Рабінович "розсекретив" незадекларований будинок Киви під Києвом, – Bihus.Info

Потім викладав відео з будинку Киви та продемонстрував трошки більше, ніж треба.Це дозволило журналістам-розслідувачам Bihus.Info знайти нову хату Киви, в елітному районі під Києвом, яку депутат не вказав у декларації.

Рабінович розсекретив Кивин дім

Минулого тижня правоохоронці завітали до Киви з обшуками в рамках кримінального провадження щодо незаконного поводження зі зброєю. Усе через ситуацію, коли нардеп посеред парку в річницю вбивства лідера ОУН Степана Бандери стріляв з автомата.

Поки правоохоронці проводили обшуки Рабінович публікував з його дому "відосики". Водночас так детально, що розслідувачі змогли його добре розгледіти ледь не з усіх боків.

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У декларації нардепа будинку немає

Річ у тім, що у декларації Киви немає ні будинку, ні витрат на його купівлю або оренду. Водночас народний депутат стверджує, що правоохоронці завітали саме до нього, а не в чужу хату, у якій він випадково опинився о 6:00 у вівторок (16 листопада – 24 канал).

Знайти дім було неважко

Як журналісти Bihus.Info знайшли будинок Киви? Вони пригадали, що недавно авто з нардепом поліція зупинила на виїзді зі столиці у бік Козина. Тому почали досліджувати оголошення про здачу в оренду або продаж будинків у цьому районі.



Ймовірний незадекларований будинок Киви / Скриншот з відео Bihus.Info

Розслідувачі порівняли фото одного з виставлених на сайтах продажу дому з відео, яке так люб'язно познімав Рабінович. Так і розшукали той самий будинок Киви.

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Тож, виникає логічне питання: а звідки взявся цей будинок в Козині у Киви? Чому його немає в декларації депутата? Звідки він взяв гроші на купівлю чи оренду хати? Чому цих витрат також немає в декларації?

На ці всі питання має тепер шукати відповідь Національне агентство з питань запобігання корупції.

Залишається лише подякувати, прости Господи, Вадиму Рабіновичу за надану допомогу під час пошуку чергового нечистого на руку депутата та очікувати, що антикорупціонери зроблять свою справу гідно.