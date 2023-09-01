Радянська ППО не для цього розроблялася: чи може Росія захиститись від ударів дронами

Системи протиповітряної оборони Росії функціонує на фундаменті радянської ППО. Її створювали для боротьби з класичною авіацією: з великими й швидкими реактивними винищувачами чи стратегічними бомбардувальниками, крилатими й балістичними ракетами.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп. Він зауважив, що росіяни збиралися боротися з реактивною авіацією НАТО, тому їхня ППО не створена для боротьби з невеликими цілями такими як безпілотники.

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Серйозна загроза для російського тилу

Безпілотники через те, що вони невеликі за розмірами, зроблені переважно з пластику чи композитних матеріалів та летять на невеликій швидкості й висоті, є складними цілями для ворожого ППО.

Російська система протиповітряної оборони не перебуває на передньому фронті технологій щодо виявлення та завдання ударів по цілях й комплексного захисту від них. Проте не варто недооцінювати ворога. Росіяни вчаться і змінюють пріоритети,

– мовив Шарп.

Безпілотна авіація стала серйозною загрозою для російського тилу, тому окупанти можуть змінити пріоритети. Наприклад, збільшити й посилити виробництво ракет для зенітно-ракетних комплексів.

Дії такого роду вигідні для України, адже у такому разі відволікаються ресурси від розвитку сухопутних сил, які ведуть бої в Запорізькій області, й вони ідуть на те, щоб, наприклад, охороняти Вороніж,

– зазначив військовий оглядач з Ізраїлю.

Перше використання дронів-камікадзе було болісним для української ППО, однак Повітряні сили ЗСУ пристосувалися і тепер ефективно відбивають ворожі атаки. З'явилися нові технічні засоби й найголовніше удосконалилася тактика боротьби. Однак росіяни намагатимуться діяти у такому ж напрямку, їхні успіхи не можна недооцінювати, попри те, що зараз вони не суттєві.

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