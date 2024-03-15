Негайно йдіть в укриття, буде масований удар, – російські добровольці до жителів Бєлгорода

Російський добровольчий корпус закликав жителів Бєлгорода негайно перейти в укриття. Вони попередили про масований удар по місту у найближчу годину.

Відповідну заяву російські добровльці опублікували у себе в телеграм-каналі.

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"Протягом найближчої години буде масований удар по військових об'єктах у місті Білгород. Закликаємо місцевих жителів негайно пройти у надійні укриття та не виходити на вулицю до закінчення атаки", – ідеться у повідомленні.