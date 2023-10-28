Відкладіть дальні поїздки: у поліції дали рекомендації українцям через негоду

У суботу в Україні вирує негода. Хоча на вулиці досить тепло, але дме ураганний вітер.

У п'ятницю синоптики оголосили на суботу 28 жовтня жовтий рівень небезпеки через пориви вітру. А вже зранку у Києві його підвищили до помаранчевого: пориви вітру 25 – 28 метрів на секунду утримаються до кінця дня.

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Нацполіція звернулася до громадян

У Національній поліції України закликають не їздити у суботу, 28 жовтня, далеко. Якщо ж тривалі подорожі конче потрібні – пильнувати на дорозі.

Допомагайте одне одному в дорозі, а якщо такої можливості немає – викликайте поліцію чи рятувальників,

– наголосили там.

Також правоохоронці оприлюднили фото. Серед них є досить страшне – гілка сосни прохромила лобове скло автівки.

Поліцейські допомагають долати наслідки негоди / Фото Нацполіції

Де обмежено рух через негоду

Патрульна поліція Києва повідомила про ускладнення дорожнього руху в Києві:

на вулиці Верхній Вал у напрямку Набережно-Хрещатицької рух транспорту перекрито;

на вулиці Олени Теліги в напрямку метро "Шулявська" рух транспорту ускладнено.

В обох випадках причина обмежень – повалені дерева.

Негода наробила лиха

У ДТЕК "Київські регіональні електромережі" інформують про пошкодження електромереж на Київщині.

Станом на 13:00 шквальний вітер пошкодив 305 ліній 110 кВ і понад 7 тисяч трансформаторних підстанцій.

Найбільше відключень у таких районах:

Бориспільський;

Броварський;

Бучанський;

Фастівський;

Обухівський.

Працює 117 бригад, але ремонт триває повільно через погоду.

Будьте уважними й обережними через масове падіння дерев та обриви проводів. Не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтеся до ліній електропередачі,

– закликають у ДТЕК.

У КМДА розповіли, як ліквідовують наслідки негоди

Столична влада також закликає дотримуватися правил безпеки в негоду, бути обережними на вулиці та не паркувати автомобілі під деревами.

Станом на 14:00 виявлено 592 пошкоджені або повалені дерева. Кияни повідомляли про такі дерева 78 разів.

Понад 200 комунальників працюють на місці. Як повідомляє КМДА, вони прибирають дерева та гілки, які заважають транспорту і пішоходам та становлять загрозу. Великі гілки та стовбури розкряжовують. Рятувальники прибирають повалені дерева, а також аварійні конструкції: металеві елементи балконів, фасадів, дахів будинків.

На світлинах видно, що ситуація серйозна. Через негоду пошкоджено також фасад київського Центрального палацу урочистих подій.

Негода повалила дерева, пошкодила кіоски й авто / Фото КАРС і КМВА

Правила безпеки під час вітру від ДСНС:

усі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти;

на вулиці триматися якомога подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

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Через шквальний вітер є жертви

На жаль, через негоду в Києві загинуло двоє людей, постраждало семеро. Одну з жінок шпиталізували з травмою хребта.