Ворог відновлює загородження: яка ситуація в Чорному морі

Дмитро Плетенчук розповів, що окупанти тримають у Чорному морі 5 бойових одиниць, серед них немає носіїв крилатих ракет. Ба більше, негода в Чорному морі вже вщухла.

Речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук розповів у ефірі телемарафону, що роблять росіяни в Чорному морі після негоди. Адже буквально наприкінці листопада вороги потерпали від шторму в Криму, пише 24 Канал.

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Що відбувається у ворогів в Чорному морі

Навіть на одному з об'єктів, конкретно – навколо Севастополя, ворог відновлює бонові загородження, які штормом було зруйновано,

– заявив Дмитро Плетенчук.

Він пояснив, що довкола Керченського мосту негода повністю зруйнувала окупантам оборонні системи. За словами Плетенчука, вороги там, найімовірніше, проводитимуть роботи з відновлення цього бонового загородження.

"Навколо Севастопольської бухти – так само було зруйновано. Ворог один ряд вже відновив цих бонових загороджень", – заявив речник Військово-морських сил.

За його словами, російські загарбники борються з наслідками негоди у військовій інфраструктурі, адже цивільна – постраждала ще більше.

Дмитро Плетенчук пояснив, що за наявності бажання та перекидання туди ресурсів, бонові загородження можна відновити достатньо швидко.

У морі плавають загородження Кримського мосту

Шторм у Чорному морі розбив захисні загородження Кримського мосту. Після цього вони просто плавають у морі.

У телеграм-каналі "Кримський вітер" заявили, що по всій Керченській протоці плавають пластикові бочки загороджень Кримського мосту.

Тоді речник ВМС Дмитро Плетенчук пояснював, що тоді було не відомо, чи захист зірвала негода, чи його зняли самі росіяни.

Бонові загородження створюють зі спеціальної тканини, щоб обмежити певний район моря під час розливу нафти. На війні їх використовують, щоб обмежити пересування певним районом і так убезпечити себе від нападу противника. "Військові" бони можуть бути різні.