Через негоду частина Прикарпаття залишилася без світла: коли відновлять електропостачання

Внаслідок складних погодних умов знеструмлена частина Прикарпаття. Станом на ранок 2 січня без світла залишаються 10 населених пунктів Івано-Франківської області.

Наразі енергетики намагаються відновити електропостачання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

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Коли на Івано-Франківщині відновлять постачання електроенергії

За даними Укренерго, ремонті бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередачі. Заживлення абонентів прогнозується протягом кількох годин.

Зазначимо, що наразі українська система продовжує відновлюватися після 13 масованих ракетно-дронових атак росіян у 2024 році. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах тривають.

В Укренерго запевнили, що енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене та замінити знищене ворогом обладнання.

Там також додають, що 2 січня споживання електроенергії о 07:00 ранку було на 4,9% нижчим, ніж у той самий час у вівторок, 31 грудня. Це пояснюють вищою температурою повітря та сонячною погодою у більшості регіонів України.