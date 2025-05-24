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24 Канал Новини України На Київщині – небезпечні погодні умови: коли столицю накриє гроза та шквали
24 травня, 16:27
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На Київщині – небезпечні погодні умови: коли столицю накриє гроза та шквали

Софія Рожик
Основні тези
  • На Київщині очікується погіршення погодних умов 25 травня.
  • Очікують грози, шквали, град.

На Київщину суне негода. Синоптики прогнозують грози та шквали.

Погіршення погодних умов буде уже у неділю, 25 травня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода у Києві та області 25 травня

25 травня у Києві та області оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики прогнозують короткочасні дощі, вдень грози. Також в окремих районах області можливий град та шквали 15 – 20 метрів за секунду. 

Вітер цього дня буде південно-східний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Позначки термометра у неділю на Київщині показуватимуть вночі 12 – 17 градусів, а вдень – 17 – 22. У Києві – 14 – 16 та 18 – 20 градусів тепла відповідно.

Фахівці закликають під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт. 

У КМДА нагадали, куди звертатися, якщо:

  • підтоплено проїжджу частину чи тротуари – диспетчерська КК "Київавтодор": 0442847419,
  • впало дерево чи зламалися гілки – аварійно-диспетчерська служба КО "Київзеленбуд": 0442724018,
  • падіння дерев чи гілок загрожує життю – ДСНС 101 або КАРС 0444303713,
  • травмовано людей – 103,
  • несправні світлофорні об'єкти чи дорожні знаки – ЦОДР: 0503873542.