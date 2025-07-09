Київ у найближчі години накриє гроза: І рівень небезпечності
- У Києві оголошено I рівень небезпечності через грозу з можливими шквалами вітру 15-20 метрів в секунду, яка очікується в найближчу годину і триватиме до кінця дня.
- Місцева влада рекомендує мешканцям зачинити вікна, уникати рекламних щитів і ліній електропередач, водіям знизити швидкість, а у разі надзвичайних ситуацій телефонувати у відповідні служби.
У Києві на найближчі години оголосили I рівень небезпечності через очікувану грозу. Місцева влада закликає мешканців дотримуватися заходів безпеки та бути особливо обережними на вулицях.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр. У найближчу годину, з утриманням до кінця дня, у Києві очікується гроза з можливими шквалами вітру 15-20 метрів в секунду.
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У Києві прогнозують грозу та шквали вітру
Фахівці радять киянам зачинити вікна та триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, великих дерев і не залишати поруч із ними автомобілі. Водіям рекомендують знизити швидкість руху.
У разі підтоплення доріг або тротуарів звертайтеся до диспетчерської КК "Київавтодор" за номером: 044 284 74 19.
Якщо впало дерево або зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 044 272 40 18.
При загрозі життю через падіння дерев чи гілок негайно звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 044 430 37 13 (КАРС).
У разі травмування людей телефонуйте швидку допомогу: 103.
Якщо зникло світлофорне регулювання або пошкоджені дорожні знаки, повідомляйте у Центр організації дорожнього руху за номером: 050 387 35 42.