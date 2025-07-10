Негода накрила Львівщину та Тернопільщину: сотні населених пунктів залишилися без світла

У четвер, 10 липня, Львівщину і Тернопільщину накрила негода. Внаслідок цього зафіксовано знеструмлення населених пунктів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську ОВА.

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Негода на Львівщині

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про наслідки негоди в регіоні.

Через несприятливі погодні умови, на Львівщині знеструмлені 192 населені пункти,

– ідеться в повідомленні.

В ОВА вказали, що 55 населених пунктів – знеструмлені повністю та 137 – частково.

Як зазначив очільник області, для відновлення електропостачання працюють 64 бригади фахівців Львівобленерго. Задіяно 275 працівників та 96 одиниць техніки.

Важливо! В ОВА нагадали, якщо ви побачили пошкодження електромереж, не наближайтесь до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів.

Знеструмлення на Тернопільщині

В'ячеслав Негода, очільник Тернопільської ОВА, повідомив, що знеструмлено 19 ЛЕП, 197 трансформаторних підстанцій.

Без світла 50 населених пунктів, у тому числі 38 – частково. А це – 8676 споживачів,

– уточнив глава ОВА.

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До слова, західними областями у понеділок, 7 липня, пронісся сильний буревій. Негода наробила лиха на Львівщині, Рівненщині, Прикарпатті, Тернопільщині, Волині.