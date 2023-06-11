Вода затопила 100 будинків, пошкоджені 5 мостів: які наслідки злив на Львівщині

Львівську область 10 червня затопило через потужні зливи. Розлилися гірські річки. На щастя, минулося без жертв.

Через потужні зливи, що пройшли в суботу, та стікання гірських річок постраждали два райони Львівської області – Дрогобицький і Стрийський. Очільник ОВА розповів, про наслідки затоплення.

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Затоплені будинки та евакуація у Дрогобицькому районі

У Дрогобицькому районі сталося розтікання річки Східничанка. Рівень води піднявся на 1,5 метра. По всій протяжності річки розмиті береги.

Затоплені 6 вулиць, близько 100 житлових будинків, 10 готелів, 11 магазинів, 15 автомобілів, пошкоджені 5 місцевих мостів. З 16 домогосподарств відкачували воду,

– зазначив Козицький.

Також додав, що газо- та водопостачання селища тимчасово припинили. 2/3 населеного пункту поки що без електропостачання.

"Підрозділи ДСНС врятували 45 осіб. З них 8 дітей", – зауважив очільник ОВА.

Через пошкодження одного моста в селі Новий Кропивник та двох в селі Перепростиня відсутній доїзд до 16 населених пунктів. Наразі можливий об'їзд.

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Наслідки злив у Стрийському районі

У населених пунктах Підгородці та Урич підмило дорожнє полотно, у найбільш небезпечному місці рух перекрили. Об'їзд забезпечений.

Зі заповідника Тустань, де тривав чемпіонат України зі спортивного гірського туризму, рятувальники евакуювали 60 людей. Серед них – 44 дитини. Частина з них вирушили додому за допомогою залізниці, інших тимчасово поселили у місцевому народному домі,

– розповів Козицький.

️Станом на 10 годину дощі тривають. Однак, вже зменшилися. Вода зійшла самопливом.

️Жертв та постраждалих немає. Ситуація контрольована. Рятувальні роботи тривають,

– наголосив голова ОВА.

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Ситуація в селі Урич: дивіться відео

Що відомо про негоду на Львівщині