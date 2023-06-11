Вода затопила 100 будинків, пошкоджені 5 мостів: які наслідки злив на Львівщині
Джерело:Максим Козицький
Львівську область 10 червня затопило через потужні зливи. Розлилися гірські річки. На щастя, минулося без жертв.
Через потужні зливи, що пройшли в суботу, та стікання гірських річок постраждали два райони Львівської області – Дрогобицький і Стрийський. Очільник ОВА розповів, про наслідки затоплення.
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Затоплені будинки та евакуація у Дрогобицькому районі
У Дрогобицькому районі сталося розтікання річки Східничанка. Рівень води піднявся на 1,5 метра. По всій протяжності річки розмиті береги.
Затоплені 6 вулиць, близько 100 житлових будинків, 10 готелів, 11 магазинів, 15 автомобілів, пошкоджені 5 місцевих мостів. З 16 домогосподарств відкачували воду,
– зазначив Козицький.
Також додав, що газо- та водопостачання селища тимчасово припинили. 2/3 населеного пункту поки що без електропостачання.
"Підрозділи ДСНС врятували 45 осіб. З них 8 дітей", – зауважив очільник ОВА.
Через пошкодження одного моста в селі Новий Кропивник та двох в селі Перепростиня відсутній доїзд до 16 населених пунктів. Наразі можливий об'їзд.
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Наслідки злив у Стрийському районі
У населених пунктах Підгородці та Урич підмило дорожнє полотно, у найбільш небезпечному місці рух перекрили. Об'їзд забезпечений.
Зі заповідника Тустань, де тривав чемпіонат України зі спортивного гірського туризму, рятувальники евакуювали 60 людей. Серед них – 44 дитини. Частина з них вирушили додому за допомогою залізниці, інших тимчасово поселили у місцевому народному домі,
– розповів Козицький.
️Станом на 10 годину дощі тривають. Однак, вже зменшилися. Вода зійшла самопливом.
️Жертв та постраждалих немає. Ситуація контрольована. Рятувальні роботи тривають,
– наголосив голова ОВА.
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Ситуація в селі Урич: дивіться відео
Що відомо про негоду на Львівщині
- 10 червня Львівську область накрила негода. Зокрема, пройшли значні дощі та град.
- У річці Східничанка піднявся рівень води. Через це підтоплено селище Східниця Дрогобицького району.
- Окрім того, вода розмила дороги. Переглянути кадри затоплень можна тут.