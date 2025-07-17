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24 Канал Новини України Львівську область накриють грози, зливи і град: ДСНС попередила про небезпеку
17 липня, 13:00
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Львівську область накриють грози, зливи та град: ДСНС попередила про небезпеку

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • У Львівській області 17 липня очікуються грози, зливи, град та шквали вітру до 20 метрів за секунду.
  • ДСНС закликає мешканців дотримуватися правил безпеки під час негоди.

У четвер, 17 липня, у Львівській області очікується негода. Регіон можуть накрити грози, зливи та місцями град.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ГУ ДСНС у Львівській області.

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Яка погода буде на Львівщині?

Рятувальники попередили про грозову активність у Львівській області 17 липня.

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, сьогодні, 17 липня у другій половині дня на території області очікуються грози, зливи, місцями град (діаметром 6 – 19 міліметрів),
– розповіли в ДСНС.

Також відомо, що в регіоні можуть бути шквали вітру до 20 метрів за секунду. Рятувальники закликали мешканців бути обачними та дотримуватися правил безпеки:

  • під час негоди намагайтесь не перебувати на вулиці без потреби;
  • уникайте перебування під розлогими деревами, біля рекламних конструкцій та ліній електропередач;
  • тримайтеся якомога далі від води та не паркуйте авто під деревами.

Підвищений рівень небезпеки на 17 липня оголосили в частині України. У більшості північних, центральних областей, південній частині та на Харківщині вдень грози, подекуди град та шквали 15 – 20 метрів на секунду.

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і руху транспорту.