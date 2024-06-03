Частину України накриє негода: де прогнозують грози, град і шквали
Джерело:Укргідрометцентр
У вівторок, 4 червня, негода накриє майже всю територію України. Синоптики попередили про град, шквали та грози.
Перший рівень небезпеки, тобто жовтий, оголосили на Заході, Півночі та Півдні, а також в Центрі України. Напередодні, 3 червня, потужна злива та град були у Києві.
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Що відомо про негоду в Україні
4 червня вночі в більшості західних областей, на Вінничині, Одещині та Миколаївщині, вдень в Україні, крім Південного сходу, грози,
– розповіли синоптики.
Вони пояснили, що вдень в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.
Негода буде в Україні 4 червня 2024 року
Окрім того, 4 червня у деяких регіонах буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема, небезпечно буде:
- 3 – 6 червня на Сході, у більшості центральних та південних областях;
- 5 – 6 червня – у Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Якою буде погода 4 червня
- Погода у вівторок, 4 червня, буде хмарною з проясненнями. Вночі температура повітря буде 12 – 17 градусів, вдень на Заході та Півночі – 22 – 27 градусів, на решті території 28 – 33 градуси. На високогір'ї Карпат вночі – 8 – 13 тепла, вдень 14 – 19 градусів тепла.
- Про негоду повідомили у Київській області. Зокрема, там буде вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах – град та шквал 15 – 20 метрів за секунду.