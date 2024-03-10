Вражаючий кадр: блискавка вдарила у найбільший хмарочос світу Бурдж-Халіфа

В ОАЕ вирує негода. Напередодні місцевих мешканців попередили про зміну погодних умов, а вже у суботу, 9 березня, там розпочалися сильні дощі.

Так, під час буревію блискавка вдарила у найвищий у світі хмарочос Бурдж-Халіфа, передає 24 Канал. Очевидці це зазнімкували, а відповідне фото та відео розлетілися мережею.

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Блискавка вдарила у хмарочос

Зранку 9 березня в Об'єднаних Арабських Еміратах розпочалися сильні дощі. Вони охопили й місто Дубай, де розташований найбільший у світі хмарочос Бурдж-Халіфа. Під час негоди в нього влучила блискавка, яку зазнімкували очевидці.

"Швидкий, але унікальний кадр", – підписав місцевий фотограф неймовірний знімок у Instagram.

Що відомо про хмарочос? Бурдж-Халіфа – найвища у світі будівля, що розташована у місті Дубай. Вона налічує 163 поверхи, а загальна висота сягає 828 метрів. У хмарочосі є надзвичайно швидкісний ліфт, яким можна піднятися на 124-й поверх за хвилину.

Бурдж-Халіфа є візитівкою ОАЕ. Слава про хмарочос поширилася ще задовго до початку будівництва. Урочисте відкриття відбулося у січні 2010 року. Саме тоді правитель емірату Дубай повідомив, що вежа буде перейменована на честь президента ОАЕ – шейха Халіфи ібн Заїда Аль Нахайяна.

Крім фото, в мережі шириться саме відео влучання блискавки у хмарочос. Про наслідки поки не повідомляється.

Нагадаємо, минулого року стався скандал, коли у червні 2023-го в ОАЕ вирішили привітати країну-агресорку Росію з її днем, підсвітивши хмарочос триколором.

Того ж року, але вже 24 серпня будівля засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності України. На офіційній сторінці було опубліковано два звернення до українського народу – арабською та англійською мовами, які відрізнялися за змістом.

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