Вражаючий кадр: блискавка вдарила у найбільший хмарочос світу Бурдж-Халіфа
В ОАЕ вирує негода. Напередодні місцевих мешканців попередили про зміну погодних умов, а вже у суботу, 9 березня, там розпочалися сильні дощі.
Так, під час буревію блискавка вдарила у найвищий у світі хмарочос Бурдж-Халіфа, передає 24 Канал. Очевидці це зазнімкували, а відповідне фото та відео розлетілися мережею.
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Блискавка вдарила у хмарочос
Зранку 9 березня в Об'єднаних Арабських Еміратах розпочалися сильні дощі. Вони охопили й місто Дубай, де розташований найбільший у світі хмарочос Бурдж-Халіфа. Під час негоди в нього влучила блискавка, яку зазнімкували очевидці.
"Швидкий, але унікальний кадр", – підписав місцевий фотограф неймовірний знімок у Instagram.
Що відомо про хмарочос? Бурдж-Халіфа – найвища у світі будівля, що розташована у місті Дубай. Вона налічує 163 поверхи, а загальна висота сягає 828 метрів. У хмарочосі є надзвичайно швидкісний ліфт, яким можна піднятися на 124-й поверх за хвилину.
Бурдж-Халіфа є візитівкою ОАЕ. Слава про хмарочос поширилася ще задовго до початку будівництва. Урочисте відкриття відбулося у січні 2010 року. Саме тоді правитель емірату Дубай повідомив, що вежа буде перейменована на честь президента ОАЕ – шейха Халіфи ібн Заїда Аль Нахайяна.
Крім фото, в мережі шириться саме відео влучання блискавки у хмарочос. Про наслідки поки не повідомляється.
Нагадаємо, минулого року стався скандал, коли у червні 2023-го в ОАЕ вирішили привітати країну-агресорку Росію з її днем, підсвітивши хмарочос триколором.
Того ж року, але вже 24 серпня будівля засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності України. На офіційній сторінці було опубліковано два звернення до українського народу – арабською та англійською мовами, які відрізнялися за змістом.
Що відбувається в ОАЕ: основне
- 7 березня місцевих мешканців попереджали про початок негоди. Надвечір наступного дня вже розпочалися дощі, пік яких припав на суботу, 9 березня.
- Через негоду вулиці перетворилися на справжні річки. Деякі будинки у місті Дубай пішли під воду. На місці працювали рятувальники. Мешканців закликали залишатися вдома і дбати про безпеку.
- Деякі рейси в Дубай були перенаправлені. Щонайменше 13 таких відправили в найближчі безпечні аеропорти. Очікується, що інші рейси можуть прибути із запізненням.