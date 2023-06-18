Негода на Прикарпатті: людей закликають утриматися від туристичних подорожей

Прикарпаття накрила негода. Рятувальники радять туристам утриматися від походів у гори.

Станом на 12 годину 18 червня в річках області спостерігається незначний спад рівня води. Однак, упродовж дня ще очікуються значні дощі з перервами.

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Утримайтеся від походів у гори

У ДСНС попереджають, що можливе відновлення підйомів рівня води у межах русел. Окрім того, наголошують, що діє штормове попередження. Також можливе формування значного схилового стоку, в гiрських районах iснує загроза локальних селевих потокiв.

Увага! На території Верховинського району заборонено спортивні сплави. Також наполегливо просимо туристів утриматися від походів у гори,

– підкреслюють рятувальники.

Негода на Прикарпатті / Фото ДСНС

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