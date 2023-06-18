Негода на Прикарпатті: людей закликають утриматися від туристичних подорожей
Джерело:ДСНС України
Прикарпаття накрила негода. Рятувальники радять туристам утриматися від походів у гори.
Станом на 12 годину 18 червня в річках області спостерігається незначний спад рівня води. Однак, упродовж дня ще очікуються значні дощі з перервами.
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Утримайтеся від походів у гори
У ДСНС попереджають, що можливе відновлення підйомів рівня води у межах русел. Окрім того, наголошують, що діє штормове попередження. Також можливе формування значного схилового стоку, в гiрських районах iснує загроза локальних селевих потокiв.
Увага! На території Верховинського району заборонено спортивні сплави. Також наполегливо просимо туристів утриматися від походів у гори,
– підкреслюють рятувальники.
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Коротко про наслідки негоди на Івано-Франківщині
- Вранці 18 червня голова ОВА Онищук повідомила, що у Верховинському районі ситуація контрольована. Опади послабилися, однак рівень води у Чорному Черемоші ще залишається високим.
- У Білоберізькій громаді ускладнені проїзди до сіл Пробійнівка та Грамотне.
- У Надвірнянському районі ввечері суботи через стрімке підняття рівня води в гірських потічках було пошкоджено транспортне сполучення до села Вороненко Поляницької громади зі сторони Ворохти. Там проживають до 400 людей. Упродовж ночі дорожні служби відновлювали ділянки, аби забезпечити проїзд транспорту.
- Також у селі Кричка пошкоджено ділянку дороги на вулиці Івана Франка. Через це не було проїзду до 5-ти житлових будинків.
- Упродовж доби 18 – 19 червня на рiчках області очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,3 – 1 метр. У басейнах Пруту i Дністра, особливо на гірських притоках на 0,5 – 1,5 метра, додала Онищук.