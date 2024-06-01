Москву знову накрив ураган: вітер валить дерева

1 червня 2024, 22:55
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Столицю країни-агресорки накрила потужна негода. Ввечері 1 червня почався ураган. Знову пройдуть дощі, грози та град.

Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал. У мережі вже оприлюднили відео негоди в Москві.

До речі У Краснодарі вітер зніс частину даху школи прямо на учнів: багато постраждалих

Ураган у Москві

Вороже МНС повідомило, що в найближчі пару годин у Москві будуть дощі з градом та гроза. Вітер посилиться до 15 метрів на секунду. За прогнозами ураган триватиме до 23:00.

Москву накрив ураган: дивіться відео

Вітер уже повалив дерева. Окрім того, відірвав частину конструкцій.

Негода в Росії: дивіться відео

Росію накрила негода

  • Потужна негода в Росії продовжує вирувати. До речі, 31 травня ворожі телеграм-канали також активно поширювали кадри потужного урагану, граду й дощів.
  • Пропагандисти скаржилися, що південь Росії потерпає від потужних злив та граду.
  • У місті Черкеськ повалило дерева, побиті машини, розбито скляний дах в одному з ТЦ. За попередньою інформацією, негода вже завдала значних збитків.
  • В останній день весни  під ударом стихії також опинилися Москва. Автомобілі пішли під воду. Вітер повалив дерева.

Автор: Юлія Муріна