Москву знову накрив ураган: вітер валить дерева
1 червня 2024, 22:55Читать новость на русском
Столицю країни-агресорки накрила потужна негода. Ввечері 1 червня почався ураган. Знову пройдуть дощі, грози та град.
Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал. У мережі вже оприлюднили відео негоди в Москві.
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Ураган у Москві
Вороже МНС повідомило, що в найближчі пару годин у Москві будуть дощі з градом та гроза. Вітер посилиться до 15 метрів на секунду. За прогнозами ураган триватиме до 23:00.
Москву накрив ураган: дивіться відео
Вітер уже повалив дерева. Окрім того, відірвав частину конструкцій.
Негода в Росії: дивіться відео
Росію накрила негода
- Потужна негода в Росії продовжує вирувати. До речі, 31 травня ворожі телеграм-канали також активно поширювали кадри потужного урагану, граду й дощів.
- Пропагандисти скаржилися, що південь Росії потерпає від потужних злив та граду.
- У місті Черкеськ повалило дерева, побиті машини, розбито скляний дах в одному з ТЦ. За попередньою інформацією, негода вже завдала значних збитків.
- В останній день весни під ударом стихії також опинилися Москва. Автомобілі пішли під воду. Вітер повалив дерева.