Москву знову накрив ураган: вітер валить дерева

Столицю країни-агресорки накрила потужна негода. Ввечері 1 червня почався ураган. Знову пройдуть дощі, грози та град.

Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал. У мережі вже оприлюднили відео негоди в Москві.

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Ураган у Москві

Вороже МНС повідомило, що в найближчі пару годин у Москві будуть дощі з градом та гроза. Вітер посилиться до 15 метрів на секунду. За прогнозами ураган триватиме до 23:00.

Москву накрив ураган: дивіться відео

Вітер уже повалив дерева. Окрім того, відірвав частину конструкцій.

Негода в Росії: дивіться відео

Росію накрила негода