Будівельний кран звалився у Санкт-Петербурзі через ураганний вітер: епічне відео

Російський Санкт-Петербург охопив шквалистий ураганний вітер. Місцеві вже публікують відео наслідків потужної негоди.

Там, одній з росіянок вдалося зняти, як вітер звалив величезний будівельний кран. Також в одному з районів дерево вбило 36-річну жінку.

Дивіться також Росіяни запевняють, що "горить трава": у Ростові відбулася диверсія на залізниці

Негода у Петербурзі

Як зазначають у мережі, обвал будівельного крану стався на проспекті Більшовиків у Невському районі. Внаслідок падіння крана ніхто не загинув, тому що кранівники встигли завершити роботу і "провели всі необхідні заходи, передбачені інструкціями з техніки безпеки на випадок негоди".

Падіння будівельного крану у Петербурзі: дивіться відео

У Петербурзі вирує потужна злива та ураган. Там фіксують пориви вітру до 31 метрів за секунду, які трощать дерева, руйнують зупинки – по місту навіть літають сміттєві баки. Окрім цього, Санкт-Петербург охопила непроглядна піщана буря.

Також через негоду аеропорт Пулково тимчасово не приймав літаки, рейси розвертали на запасні аеродроми.

До слова, справжній апокаліпсис півтора тижня тому охопив столицю Росії – Москву. Окрім сильної зливи там фіксували сильний ураган та смерчі. Негода зносила на своєму шляху візки та навіть деякі транспортні засоби.