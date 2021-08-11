Туреччина страждає від сильних повеней: негода знесла будинки, є жертви – фото

Ще нещодавно Туреччина потерпала від лісових пожеж. А тепер на чорноморське узбережжя країни обрушилися повені.

Рясні дощі на Півночі країни пройшли 10 та 11 серпня. Вони призвели до низки повеней.

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Детальніше про негоду в Туреччині

Найсильніше постраждали провінції Синоп і Бартин, в якій безвісти пропала 80-річна жінка. Також від повені постраждали провінції:

Карабюк;

Кастамону.

"Ми врятували заблокованих людей з будинків, розташованих у руслах річок. Наші бригади також рятували людей, які застрягли в машинах", – відзначив губернатор провінції Бартин Сінан Гюнер.



Наслідки повені в Туреччині / Фото Anadolu



Затопило низку провінцій / Фото IHA

Наслідки повеней

Сильні дощі затопили будинки і підприємства. Також негода зруйнувала велику кількість мостів та доріг.

За інформацією управління з надзвичайних ситуацій країни, наразі відомо про 13 жертв. Вони постраждали через обвалення моста, який сполучає Бартин та Карабюк.

На чорноморському узбережжі Туреччини у липні загинули 6 людей через повені і зсуви.

Наслідки негоди в Туреччині / Фото AA

Через рясні опади доступ до десятків сіл наразі заблокований. Деякі населені пункти залишилися без електропостачання. Водночас понад 100 людей евакуювали зі своїх будинків.

Лісові пожежі в Туреччині: нагадаємо