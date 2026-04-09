  • У Києві 7 квітня різко погіршилася погода – в окремих районах міста зафіксували град і сильні пориви вітру. Негода прийшла до столиці після потужних штормів у західних областях України.

  • Така погода є продовженням загального погіршення по країні. Раніше сильна негода накрила Волинь, Рівненську та Львівську області. Там випав інтенсивний град, вирували шквали, а також були зафіксовані пошкодження будівель і знеструмлення населених пунктів.

  • Зокрема, у Рівненській області буревієм пошкодило покрівлю ліцею, що свідчить про силу стихії. Синоптики зазначають, що "тепла весна взяла паузу", а погодні умови найближчими днями залишатимуться нестабільними.