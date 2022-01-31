Негода в Україні: без світла залишилися понад 300 населених пунктів у 6 областях

Через негоду в Україні станом на 31 січня знеструмленими залишаються 317 населених пунктів у 6 областях. Найбільше – на Львівщині.

Синоптики попередили українців, що 31 січня в Україні лютуватиме негода. Зокрема, прогнозують заметілі, сильні пориви вітру та ожеледицю.

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В Україні знеструмлено:

у Львівській області – 123 населених пункти;

у Тернопільській області – 56 населених пунктів

у Рівненській області – 54 населених пунктів;

у Хмельницькій області – 38 населених пунктів;

на Волині – 32 населених пункти;

на Закарпатті – 14 населених пунктів.

Обмежень руху – немає

Пресслужба ДСНС повідомила, що проїзд на дорогах загального користування вдалося забезпечити. Обмежень руху – немає.

Негода наробила чимало лиха у Європі

На території Північної Європи лютує шторм Малік. Його жертвами стали щонайменше 4 людей. Окрім того, відомо про постраждалих.

Найсильніше від Маліка постраждали Польща, Німеччина, Данія, а також – Велика Британія.

Негода знеструмила сотні тисяч будівель.

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Рятувальники повідомили, що на Закарпатті на трасі Мукачево – Рогатин зійшли дві локальні снігові лавини. На щастя, ніхто не постраждав.