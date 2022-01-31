Негода в Україні: без світла залишилися понад 300 населених пунктів у 6 областях
31 січня 2022 , 09:31Читать новость на русском
Джерело:ДСНС України
Через негоду в Україні станом на 31 січня знеструмленими залишаються 317 населених пунктів у 6 областях. Найбільше – на Львівщині.
Синоптики попередили українців, що 31 січня в Україні лютуватиме негода. Зокрема, прогнозують заметілі, сильні пориви вітру та ожеледицю.
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В Україні знеструмлено:
- у Львівській області – 123 населених пункти;
- у Тернопільській області – 56 населених пунктів
- у Рівненській області – 54 населених пунктів;
- у Хмельницькій області – 38 населених пунктів;
- на Волині – 32 населених пункти;
- на Закарпатті – 14 населених пунктів.
Обмежень руху – немає
Пресслужба ДСНС повідомила, що проїзд на дорогах загального користування вдалося забезпечити. Обмежень руху – немає.Зауважте! Рятувальники повідомили, що на Закарпатті на трасі Мукачево – Рогатин зійшли дві локальні снігові лавини. На щастя, ніхто не постраждав.
Негода наробила чимало лиха у Європі
- На території Північної Європи лютує шторм Малік. Його жертвами стали щонайменше 4 людей. Окрім того, відомо про постраждалих.
- Найсильніше від Маліка постраждали Польща, Німеччина, Данія, а також – Велика Британія.
- Негода знеструмила сотні тисяч будівель.
- Скасовують рейси. Пороми – пришвартували до берега.
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