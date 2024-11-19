Насувається потужна негода: Україну накриють значні дощі, сильні снігопади та хуртовини
Уже найближчими днями Україну накриє негода. Очікується шквальний вітер, значні опади, подекуди сильні снігопади та утворення покриву до 50 сантиметрів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Коли Україну накриє негода
Синоптики попередили, що внаслідок переміщення через територію України активних атмосферних фронтів впродовж 20 листопада у західних областях, 21 – 23 листопада на більшій частині території країни, 24 листопада у східних областях очікуються складні погодні умови.
Значні опади у вигляді дощу та снігу, пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду (у Карпатах сильні снігопади, пориви вітру 25 – 30 метрів на секунду, хуртовини). В Україні, крім південної частини, утворення снігового покриву висотою 3 – 15 сантиметрів (у Карпатах 20 – 50 сантиметрів), на дорогах ожеледиця,
– повідомили в Укргідрометцентрі.
Окрім того, подекуди буде спостерігатися ожеледь та налипання мокрого снігу. Інформація буде уточнюватися окремими попередженнями на кожну добу.
Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних і комунальних підприємств, а також порушення руху транспорту. Закликаємо пішоходів та водіїв бути обережними та за можливості не планувати у ці дні поїздки на далекі відстані,
– наголосили в ДСНС.
Також уточнили, що внаслідок переміщення через територію Київщини активних атмосферних фронтів очікуються значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, утворення снігового покриву 3 – 10 сантиметрів. На дорогах ожеледиця, подекуди ожеледь та налипання мокрого снігу.
Зверніть увагу! Ще минулого тижня в інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Наталія Птуха попереджала про зміну синоптичної ситуації з середи, 20 листопада. Окрім того, представниця Укргідрометцентру розповіла, чи буде цього року рання зима й чи чекати в листопаді сильних морозів.
Якою буде зима в Україні
- Раніше в інтерв'ю 24 Каналу метеорологиня Віра Балабух розповіла, очікується, що зима в Україні буде теплою. Середня за сезон температура повітря може перевищити норму на 2 градуси.
- Водночас експертка наголосила, що різкі зниження температури й затоки арктичного холоду також можливі.
- До речі, протягом останніх років відмічається тенденція до суттєвого підвищення температури повітря зимою.
- "За останні 30 років вона стала теплішою в Україні майже на 1,5 градуса порівняно з 70 – 80 роками минулого століття. То ж дуже ймовірно, що ці тенденції збережуться і цього року", – зазначила Віра Балабух.