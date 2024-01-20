В Україні погіршиться погода: де будуть снігопади, хуртовини, посилиться мороз

Одягайтеся тепліше та будьте обережними. У найближчі дві доби в частині областей очікуються снігопади. Окрім того, посиляться морози.

На вихідних очікується нестійка погода, часом зі снігопадами та зниженням температури. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

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Яка буде погода на вихідних

Кібальчич зазначив, що через поступове переміщення холодних повітряних мас з північної частини Європи, у в Україні очікується зниження нічних та денних температур на 6 – 8 градусів.

Разом з похолоданням малоактивні атмосферні фронти стануть причиною невеликих, місцями помірних снігопадів, у Криму та Приазов'ї з дощем. На дорогах і тротуарах більшості областей спостерігатиметься ожеледиця, водії та пішоходи – будьте уважні,

– підкреслив Кібальчич.

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Детальний прогноз на суботу

Вночі суботи на Заході подекуди невеликий сніг, вдень та ввечері у районі Полісся – помірний морозусніг, хуртовина. Також дорогах подекуди ожеледиця. Вдень пориви вітру 9 – 14 метрів на секунду. Вночі 3 – 8 морозу, вдень 3 морозу – 2 тепла. У Карпатах 7 – 12 та 1 – 6 морозу відповідно.

Вночі на Півночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Лише увечері на Чернігівщині знову почнеться сніг. На дорогах ожеледиця. Вночі 5 – 10 морозу, вдень 3 – 8.

У центральних областях вночі також помірний сніг, втім, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі 1 – 6 морозу, вдень 2 морозу – 3 тепла.

На Півдні вночі дощ з переходом у мокрий сніг. Вдень у Криму та Приазов'ї помірні, подекуди значні снігопади, часом з дощем. Вітер 7 – 12 метрів на секунду. Вночі 1 морозу – 4 тепла, вдень 0 – 5 тепла.

Вночі на Сході дощ з переходом у сніг, вдень місцями невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Упродовж доби температура коливатиметься в межах 3 морозу – 2 тепла.

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Прогноз на неділю

21 січня вночі на Заході невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі 4 – 9 морозу, вдень 4 морозу – 1 тепла. У Карпатах вночі 10 – 15 морозу, вдень до -8.

У північних областях вночі пройде помірний сніг, вдень подекуди невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вночі 6 – 11 морозу, вдень 2 – 7 морозу.

У центральних областях подекуди невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вночі 3 – 8 морозу, вдень 4 морозу – 1 тепла.

На Півдні вже без істотних опадів. Втім, вдень місцями невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. До речі, на Одещині вдень окремі пориви, 15 – 17 метрів на секунду. Температура повітря вночі 1 – 6 морозу, вдень 2 морозу – 3 тепла.

На Сході вночі без істотних опадів, вранці та вдень подекуди невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вночі 3 – 8 морозу, вдень від 3 морозу до 2 тепла.