14 липня, 16:41
Частину України накриє негода: де очікувати туман, грози та град
Основні тези
- 15 липня у низці областей України очікується негода, включаючи туман, грози, град та дощі.
- У Львівській, Тернопільській, Рівненській, Івано-Франківській, Сумській областях та Луцьку оголошено підвищений рівень небезпечності через погодні явища.
- Синоптики попереджають про туман, грози та шквали вітру в різних регіонах, зокрема у Львові та Рівному.
У низці областей очікується негода у вівторок, 15 липня. У відповідних регіонах можуть бути туман, грози, град та дощі.
Про негоду в Україні 15 липня розповідає 24 Канал із посиланням на відповідні обласні центри з гідрометеорології.
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Де очікувати негоду 15 липня?
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в низці областей України. Зважати на прогноз погоди потрібно в таких регіонах:
- У Львівській області 15 липня вночі та вранці може бути туман видимістю 200 – 500 метрів та місцями грози. У Львові очікується такий самий туман та гроза вдень. У регіоні оголошено підвищений рівень небезпечності.
- У Тернопільській області можуть бути грози вдень та подекуди град. Також оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.
- У Рівненській області очікується туман з видимістю до 500 метрів – оголошено підвищений рівень небезпечності. Також відомо, що в другій половині дня 14 липня в місті очікуються грози та шквали вітру до 20 метрів за секунду.
- В Івано-Франківській області 15 липня може бути мінлива хмарність, вночі без опадів, а вдень помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер західний до 12 метрів за секунду, а вдень місцями пориви до 20 метрів за секунду.
- У Сумській області та в місті вдень 15 липня очікується гроза – оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.
- У Луцьку вночі та вранці очікується туман з видимістю до 20 метрів. Також підвищений рівень небезпечності.