Чи відступить негода до вихідних: скільки ще будуть дощі та грози в Україні

У частині України знову литиме кілька діб поспіль. Також подекуди очікуються грози.

Та чи припиняться опади до вихідних, яка буде погода найближчими днями, передає 24 Канал.

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Дощі та грози в Україні

В Укргідрометцентрі прогнозували, що 4 липня в західних, Житомирській, Вінницькій, вдень і в Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях знову пройдуть короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів.

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Погода на 4 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у західних та Житомирській областях вночі +10 – +15 градусів, вдень +19 – +24. Тим часом на решті території України вночі +16 – +21 градус, вдень +23 – +28. Однак, у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях подекуди сильна спека +35 – +38 градусів.

У п'ятницю місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, в суботу переважно без опадів,

– зазначили синоптики.

Додали, що температура на Заході та Півночі, 6 липня і в більшості центральних областей вночі +13 – +18 градусів, вдень +23 – +28. На решті території нашої держави +18 – +23, вдень +29 – +34 градуси, на Сході 5 липня подекуди сильна спека +35 – +38 градусів.

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Орієнтовний прогноз погоди на 6 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

Вітер буде переважно північно-західний (4 липня на Лівобережжі південно-східний), 5 – 10 метрів на секунду.

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