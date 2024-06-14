Потужна негода знову накриє частину України: будуть значні дощі, град, грози та шквали

У суботу частину областей України знову накриє негода. Синоптики попереджають про небезпеку.

Де саме прогнозують значні дощі, грози, град і шквали до 20 метрів на секунду, передає 24 Канал.

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Негода в Україні

У суботу, 15 червня, на Півдні, Сході та в більшості центральних областей пройдуть грози. Вдень в окремих районах град і шквали 15 – 20 метрів на секунду. На Південному Сході та Сході значні дощі. Це I рівень небезпечності, жовтий, повідомили в Укргідрометцентрі.

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Де прогнозують негоду / Скриншот з Укргідрометцентру

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Яка буде погода в найближчі три доби

Також синоптики розповіли, що на вихідних в Україні, крім західних областей, дощі з грозами. У південних, східних і більшості центральних областей подекуди значні дощі, в окремих районах град та шквали 15 - 20 метрів на секунду.

У понеділок вночі на Лівобережжі, вдень в Україні, крім південної частини, місцями знову короткочасний дощ і гроза.

Вітер північний, північно-східний з переходом на західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Вночі на Сході 15 – 20 градусів, вдень 25 – 30. На решті території вночі 12 – 18 (вночі 15 червня на Заході 7 – 12), вдень 19 – 26 градусів.