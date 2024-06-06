Грози, град і шквали: в яких областях знову вируватиме негода

Кілька областей України знову накриє негода. Очікуються грози, шквали та град.

Де будуть опади у п'ятницю, 7 червня, спрогнозували синоптики, передає 24 Канал.

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В яких областях прогнозують негоду на завтра

Так, в Укргідрометцентрі прогнозували, що 7 червня вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози. Також в окремих районах очікується град і шквали 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечності, жовтий.

Де вируватиме негода 7 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

Яка буде погода в найближчі три доби