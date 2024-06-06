Грози, град і шквали: в яких областях знову вируватиме негода
6 червня 2024, 19:00Читать новость на русском
Джерело:Укргідрометцентр
Кілька областей України знову накриє негода. Очікуються грози, шквали та град.
Де будуть опади у п'ятницю, 7 червня, спрогнозували синоптики, передає 24 Канал.
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В яких областях прогнозують негоду на завтра
Так, в Укргідрометцентрі прогнозували, що 7 червня вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози. Також в окремих районах очікується град і шквали 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечності, жовтий.
Де вируватиме негода 7 червня / Скриншот з Укргідрометцентру
Яка буде погода в найближчі три доби
- Також синоптики розповіли, що 8 – 9 червня в Україні, крім Сходу, невеликі та помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду.
- Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
- Температура у південній та східній частинах вночі 17 – 22, вдень 27 – 32. На решті території вночі 12 – 17, вдень 22 – 28.
- У п'ятницю на Дніпропетровщині та Кіровоградщині, в неділю у північних і центральних областях до +30 градусів.