В Україні прогнозують небезпечні й стихійні явища

На території нашої держави очікуються небезпечні та стихійні явища погоди. Вони можуть бути чи не весь тиждень.

Чого саме чекати, розповів Ігор Кібальчич. Синоптик зазначив, що подекуди не виключені епізоди небезпечних і стихійних явищ погоди.

До речі Дощів буде багато: в яких областях цього тижня може випасти двомісячна норма опадів

Град і шквали

Експерт писав, що упродовж цього тижня Україна буде перебувати переважно в умовах зниженого атмосферного тиску з переважанням нестійких повітряних мас, а ще атмосферних фронтів різного типу.

Як наслідок, практично щодня відзначатимуться дощі у супроводі гроз, подекуди не виключені небезпечні явища погоди, такі як град та шквалисте посилення вітру,

– повідомив Кібальчич.

Додав, що найбільша кількість опадів очікується на Заході та Півночі. Подекуди тут навіть може писати 1 – 2 місячних норми.

Тим часом у південно-східній частині – більш суха та спекотна погода.

Найбільшу кількість дощів слід очікувати у західних та північних областях. Тут місцями може випасти 1 – 2 місячних норми. Більш суха та спекотна погода традиційно прогнозується у південно-східній половині України.

Прогноз погоди до кінця тижня