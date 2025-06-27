Зливи, грози, шквали й навіть град: які області накриє негода на вихідних
- В останні вихідні червня в Україні очікуються дощі, грози, шквали, а подекуди й град.
- Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств, а також руху транспорту.
В останні вихідні червня Україну знову накриє негода. Очікуються дощі, грози, шквали, а подекуди й град.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Дощі та грози в Україні
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища. У суботу, 28 червня вдень у західних, Вінницькій і Житомирській областях пориви 15 – 18 метрів на секунду.
У південних, східних, більшості центральних, Чернігівській і Сумській областях будуть грози, на Сході та Південному Сході подекуди град і шквали 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечності, жовтий.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і руху транспорту,
– наголосили в Укргідрометцентрі.
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У неділю, 29 червня, по всій Україні очікуються невеликі короткочасні дощі. Грози поки не прогнозують.
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Негода по областях
- На Запоріжжі у вихідні, 28 – 29 червня, очікуються несприятливі погодні умови. Так, йтимуть дощі, 28 червня подекуди значні зливові дощі, грози та шквальний вітер. У неділю зниження температури на 4 – 5 градусів.
- На Вінниччині погода буде вітряною. У суботу пориви 15 – 20 метрів на секунду. У неділю місцями також шквали.
- На Харківщині протягом доби 28 червня очікуються грози, подекуди град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду.
- У Львові 28 червня пориви 15 – 20 метрів на секунду, вночі – грози.
- На Одещині й уздовж морського узбережжя очікуються короткочасні дощі та грози.
- На Івано-Франківщині протягом доби 28 червня пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Цікаво! Небезпечні метеорологічні явища на 28 червня не прогнозують лише у Києві й області.