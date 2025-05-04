Грози накриють Україну: в які області навідається негода

У понеділок, 5 травня, деякі області України накриють грози. З'явилося попередження про небезпечні метеорологічні явища на території держави.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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В Україні литимуть дощі з грозами

Синоптики прогнозують погіршення погоди вдень 5 травня. За їхньою інформацією на Закарпатті, в Одеській області та в більшості центральних регіонів цього дня будуть грози.

Через це оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.



Де 5 травня прогнозують грозу / Мапа Укргідрометцентру

Попередні прогнози синоптиків говорять, що дощі в Україні очікуються й 6 та 7 травня. З наступного тижня дещо знизиться температура повітря. Ймовірно, середньомісячна температура в травні коливатиметься в межах від 15 до 19 градусів тепла, а в гірських районах – +12...+14 градусів.

Нагадаємо, перша травнева гроза була в Києві у суботу, 3 травня. Надвечір того ж дня негода вирувала у Львові. користувачі мережі ділилися фотографіями стихійного явища, за яким вони спостерігали зі своїх будинків.