Негода у кількох областях: де і коли будуть грози, шквали та град

У частині України знову буде негода. Синоптики прогнозують грози, шквали до 20 метрів на секунду, а подекуди навіть град.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС регіональні центри з гідрометеорології.

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В яких областях буде негода 12 липня?

У суботу, 12 липня, у Запоріжжі та області будуть грози. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Рятувальники закликають громадян дотримуватися основних правил безпеки під час грози. Зокрема:

уникайте відкритої місцевості й не перебувайте поблизу високих дерев, металевих конструкцій і рекламних щитів,

не користуйтеся мобільними телефонами на вулиці під час грози,

за можливості залишайтеся у приміщенні,

зачиніть вікна й не торкайтеся до електроприладів чи металевих предметів під час грози,

водіям варто знизити швидкість руху й не паркувати авто під деревами.

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Зверніть увагу! У разі надзвичайної ситуації телефонуйте на 101. У ДСНС закликають бути обережними та дбати про свою безпеку.

Про небезпечні метеорологічні явища також попереджають жителів Харківщини. У суботу в Харкові очікуються грози, удень також град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду.

В області теж будуть грози, лише подекуди град і пориви до 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечності (жовтий).

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Будьте уважними та обережними,

– наголосили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Негода у Харкові 12 липня / Інфографіка центру з гідрометеорології

Негода також накриє Полтавщину. Протягом доби 12 липня будуть грози, подекуди по області шквали, 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечності (жовтий).

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Негода на Полтавщині 12 липня / Інфографіка центру з гідрометеорології

До речі, до кінця дня 11 липня у Дніпрі та по Дніпропетровській області очікується гроза. I рівень небезпечності (жовтий).